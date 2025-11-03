– Foto: FussballimFKHavelland

Nauen marschiert vorneweg – Brieselang und Pankow bleiben dran Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 9. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Michendorf Saarmund FSV Babelsb. + 12 weitere

Der 9. Spieltag der Landesklasse West hatte alles zu bieten: klare Favoritensiege, dramatische Wendungen und umkämpfte Punkteteilungen. Spitzenreiter VfL Nauen bleibt das Maß aller Dinge, Brieselang und Aufsteiger Pankow festigten ihre Top-Positionen. Auch Borussia Brandenburg mischt weiter oben mit, während im Tabellenkeller Premnitz und Michendorf wichtige Lebenszeichen setzten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In Falkensee teilten sich der SV Blau-Gelb und der Pritzwalker FHV 03 nach intensiven 90 Minuten die Punkte. Francisco Schulze brachte die Hausherren in der 39. Minute in Führung und sorgte für Hoffnung auf den dritten Saisonsieg. Doch Pritzwalk kämpfte sich zurück und wurde in der 67. Minute belohnt, als Tom Haber den Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften suchten danach vergeblich den Siegtreffer. Für Falkensee bedeutet das Remis ein kleiner Schritt aus der Krise, während Pritzwalk in der Tabelle im unteren Mittelfeld verharrt. ---

Der Pankower SV Rot-Weiß hat seine beeindruckende Form bestätigt und die Reserve von Babelsberg 03 mit 3:1 besiegt. Kevin Blumenthal brachte den Aufsteiger kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich von Fin Frederik Slabon in der 76. Minute blieb das Spiel spannend, doch in der Schlussphase entschied Pankow die Partie. Max Wilhelm Brücker traf in der 87. Minute zum 2:1, Tristan Gerloff machte in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klar. Mit nun 20 Punkten bleibt Pankow gleichauf mit Brieselang auf dem dritten Tabellenplatz. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang gehört zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Beim 3:0-Auswärtssieg in Perleberg spielte der Tabellenzweite stark auf. Till Roßius erzielte bereits in der 15. Minute die Führung, Benjamin Sabanovic legte in der 68. Minute nach, ehe Yannick Hurtig in der 78. Minute den Endstand markierte. Brieselang überzeugte durch Stabilität, während Perleberg zu wenig Durchschlagskraft zeigte und weiter im Tabellenkeller festhängt. ---

In Wittstock bekamen die Zuschauer ein Offensivspektakel geboten. Der FK Hansa unterlag dem FSV Babelsberg 74 nach neun Toren mit 3:6. Christopher Michaelis brachte Wittstock bereits in der 2. Minute in Führung und traf per Foulelfmeter in der 5. Minute erneut. Danach übernahm Babelsberg das Kommando: Sven Baltrusch verkürzte in der 13. Minute, Finn Matti Minkwitz glich in der 21. Minute aus. Michaelis traf in der 49. Minute per Strafstoß zum 3:2, doch dann folgte der Babelsberger Sturmlauf. Pierre König glich in der 59. Minute aus, Moritz Göring traf in der 80. Minute, Julian Lenz in der 81. Minute und Jonas Erxleben in der 90.+2. Minute. Damit sicherte sich Babelsberg den sechsten Sieg. ---

Der VfL Nauen bleibt weiter ungeschlagen und festigt mit einem 3:0 gegen Veritas Wittenberge/Breese seine Spitzenposition. Nick Halt erzielte in der 33. Minute die Führung, Maciej Lukasz Waskowski erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. In der 79. Minute sorgte Merlin Jan Schmid per Foulelfmeter für den Endstand. Nauen bleibt nach neun Spielen mit 22 Punkten und 29:5 Toren das dominierende Team der Liga. Veritas zeigte zwar Einsatz, konnte die Nauener Offensivwucht aber nicht stoppen. ---

Borussia Brandenburg setzt seinen Lauf fort und gewann bei der SG Grün-Weiß Golm mit 2:0. Lucas Witschel brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, Mirko Büttner erhöhte nur elf Minuten später. Golm tat sich gegen die kompakt stehende Borussia-Abwehr schwer. Für den Aufsteiger war es der sechste Sieg im neunten Spiel – ein weiterer Beweis für seine beeindruckende Saison. ---

Ein hart umkämpftes Kellerduell entschied der TSV Chemie Premnitz mit 1:0 für sich. Noah Peuker-Renaud erzielte in der 29. Minute den Treffer des Tages. Michendorf drängte nach der Pause auf den Ausgleich, doch Premnitz verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Der zweite Saisonsieg bringt wichtige Punkte im Abstiegskampf und hält den Anschluss an die Konkurrenz. ---