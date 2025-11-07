Nauen im Topspiel bei Borussia Brandenburg gefordert, Verfolger lauern

Der 10. Spieltag der Landesklasse West verspricht große Spannung. Tabellenführer VfL Nauen muss beim Tabellenvierten FC Borussia Brandenburg bestehen, während Brieselang und Pankow ihre Erfolgsserien fortsetzen wollen. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an.

Der FSV Babelsberg 74 empfängt Einheit Perleberg und möchte nach dem 6:3-Torfestival in Wittstock den nächsten Sieg folgen lassen. Sven Baltrusch traf in der 13. Minute, Finn Matti Minkwitz in der 21. Minute, Pierre König in der 59. Minute, Moritz Göring in der 80. Minute, Julian Lenz in der 81. Minute und Jonas Erxleben in der Nachspielzeit zum 6:3-Endstand. Die Gäste aus Perleberg mussten sich zuletzt Brieselang mit 0:3 geschlagen geben. Till Roßius traf in der 15. Minute, Benjamin Sabanovic in der 68. Minute und Yannick Hurtig in der 78. Minute. Babelsberg will mit einem Sieg den Kontakt zur Spitze halten, während Perleberg dringend Punkte gegen den Abwärtstrend braucht. ---

Ein echtes Spitzenspiel steigt in Brandenburg, wo der FC Borussia den ungeschlagenen Tabellenführer VfL Nauen empfängt. Borussia gewann zuletzt in Golm mit 2:0. Lucas Witschel traf in der 32. Minute, Mirko Büttner in der 43. Minute. Nauen siegte mit 3:0 gegen Veritas Wittenberge/Breese. Nick Halt erzielte das 1:0 in der 33. Minute, Maciej Lukasz Waskowski erhöhte in der 64. Minute und Merlin Jan Schmid verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter. Es treffen zwei Teams mit starker Offensive aufeinander – Spannung ist garantiert. ---

In Wittenberge empfängt der FSV Veritas den SV Blau-Gelb Falkensee. Beide Teams trennt in der Tabelle viel. Veritas musste zuletzt eine 0:3-Niederlage in Nauen hinnehmen, während Falkensee zu Hause gegen Pritzwalk ein 1:1 erkämpfte. Francisco Schulze brachte die Blau-Gelben in der 39. Minute in Führung, ehe Tom Haber in der 67. Minute ausglich. Veritas will zu Hause zurück in die Erfolgsspur finden, Falkensee braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. ---

Der Pritzwalker FHV 03 empfängt den Tabellendritten Pankower SV Rot-Weiß. Die Gäste feierten zuletzt einen 3:1-Heimsieg über den SV Babelsberg 03 II. Kevin Blumenthal traf in der 43. Minute, Max Wilhelm Brücker in der 87. Minute und Tristan Gerloff in der 90. Minute. Für die Gäste traf Fin Frederik Slabon in der 76. Minute. Pritzwalk kam in Falkensee zu einem 1:1, bei dem Francisco Schulze in der 39. Minute für Falkensee und Tom Haber in der 67. Minute für die Prignitzer trafen. Beide Mannschaften wollen ihre starke Form bestätigen – besonders Pankow darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang geht mit Rückenwind in die Partie gegen Saarmund. Nach dem 3:0 in Perleberg will der Tabellenzweite weiter Druck auf Nauen ausüben. Till Roßius traf in der 15. Minute, Benjamin Sabanovic in der 68. Minute und Yannick Hurtig in der 78. Minute. Saarmund holte zuletzt beim 2:2 gegen Schenkenberg einen Punkt. Janek Heinrich erzielte in der 3. und 38. Minute die Treffer für die Gastgeber, während Ramon Kornemann in der 30. Minute und Finn Niklas Spirius in der 53. Minute für Schenkenberg trafen. Brieselang gilt als klarer Favorit, Saarmund will dagegenhalten. ---

Beim Duell in Schenkenberg treffen zwei Mannschaften mit gegensätzlichen Vorzeichen aufeinander. Der SV Empor holte beim 2:2 in Saarmund einen Auswärtspunkt. Ramon Kornemann traf in der 30. Minute, Finn Niklas Spirius in der 53. Minute. Premnitz gewann knapp mit 1:0 gegen Michendorf. Noah Peuker-Renaud erzielte in der 29. Minute den entscheidenden Treffer. Während Schenkenberg im Mittelfeld rangiert, braucht Premnitz jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. ---

Die SG Michendorf trifft im Heimspiel auf die SG Grün-Weiß Golm. Michendorf unterlag zuletzt knapp in Premnitz mit 0:1, während Golm zu Hause mit 0:2 gegen Borussia Brandenburg verlor. Lucas Witschel traf in der 32. Minute, Mirko Büttner in der 43. Minute. Beide Mannschaften wollen Wiedergutmachung. Besonders Michendorf hofft auf einen Heimsieg, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. ---

