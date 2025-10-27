– Foto: FussballimFKHavelland

Nauen bleibt ungeschlagen – Brieselang und Pankow im Gleichschritt Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 8. Spieltags

Mit torreichen Begegnungen und klaren Ergebnissen ist der 8. Spieltag der Landesklasse West zu Ende gegangen. Tabellenführer Nauen marschiert weiter, Brieselang und Pankow bleiben im Gleichschritt auf Tuchfühlung. Borussia Brandenburg feierte ein Schützenfest, während es in Schenkenberg und Perleberg spät hoch herging.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Der SV Babelsberg 03 II hat im Derby beim FSV Babelsberg 74 für eine Überraschung gesorgt. Die Reserve zeigte von Beginn an einen mutigen Auftritt und legte einen Traumstart hin. In der 19. Minute traf Yunes Hoppe zur Führung, nur acht Minuten später erhöhte Fin Frederik Slabon auf 2:0. Kurz vor der Pause brachte Julian Lenz den FSV in der 43. Minute mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Babelsberg 03 II gefährlich: Fin Frederik Slabon erzielte in der 78. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte auf 3:1. Zwar verkürzte Marvin John Jakobczyk in der 85. Minute noch auf 2:3, doch die Schlussoffensive der Gastgeber blieb ohne Erfolg. Für den FSV war es die vierte Saisonniederlage, während Babelsberg II durch diesen Auswärtssieg wertvolle Punkte im Tabellenkeller sammelte. ---

Vor 471 Zuschauern entwickelte sich in Michendorf ein intensives und umkämpftes Duell zwischen der SG Michendorf und der SG Saarmund, das mit einem 1:1 endete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Robin Keiling die Gäste in der 52. Minute in Führung. Doch nur acht Minuten später gelang Moritz Kahl der verdiente Ausgleich für die Gastgeber. In einer hitzigen Schlussphase sahen beide Teams jeweils eine Rote Karte: In der 90. Minute mussten William Pollack auf Michendorfer Seite und Robin Keiling bei Saarmund vorzeitig vom Platz. Das Duell bot alles, was den Fußball auf Landesklassen-Niveau ausmacht – Kampf, Emotionen und Leidenschaft. Michendorf sammelte mit dem Punkt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, Saarmund blieb im Tabellenmittelfeld. ---

Der Pankower SV Rot-Weiß bleibt das Überraschungsteam der Liga. Beim 4:1-Auswärtssieg in Falkensee zeigte der Aufsteiger erneut seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Kevin Blumenthal brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Noah Hahlweg in der 70. Minute für das 2:0, ehe Tony Gnad sieben Minuten später auf 3:0 erhöhte. Nico Krüger traf in der 87. Minute zum 1:3, doch in der Nachspielzeit setzte erneut Tony Gnad mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Zwischen dem FSV Veritas Wittenberge/Breese und der SG Grün-Weiß Golm gab es keinen Sieger. 150 Zuschauer sahen ein intensives, aber torloses 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. ---

Tabellenführer VfL Nauen bleibt das Maß aller Dinge. Beim 4:0 in Pritzwalk zeigte das Team seine Dominanz. Nick Halt eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, ehe Julian Krause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Merlin Jan Schmid in der 76. Minute zum 3:0, bevor Nick Halt mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den Endstand herstellte. Pritzwalk spielte ab der 45. Minute in Unterzahl, nachdem Moritz Lucht Gelb-Rot gesehen hatte. Mit dem siebten Saisonsieg bleibt Nauen ungeschlagen an der Tabellenspitze. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang feierte einen Kantersieg gegen den FK Hansa Wittstock und ist damit der erste Verfolger des Spitzenreiters. Bereits in der sechsten Minute traf Till Roßius zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel legte Benjamin Sabanovic in der 50. Minute nach, ehe Yannick Hurtig mit einem Dreierpack in der 64., 71. und 81. Minute den 5:0-Endstand besiegelte. ---

Spannung bis zum Schluss in Schenkenberg: Der SV Empor und Einheit Perleberg trennten sich 1:1. Kevin Peschel brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Perleberg kämpfte aufopferungsvoll, verlor jedoch in der 70. Minute Veit Gerigk nach Gelb-Rot. In der Nachspielzeit gelang Marvin Gramsch in der 90. Minute der späte Ausgleich. Kurz darauf sah auch Florian Plog (94.) Gelb-Rot. Schenkenberg verpasste trotz Führung den Sieg, bleibt aber in der oberen Tabellenhälfte. Perleberg erkämpfte sich einen wichtigen Auswärtspunkt. ---