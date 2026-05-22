Nauborn/Laufdorf spielt sich für Relegation nach oben warm

In der Fußball-B-Liga Wetzlar gewinnt die SG Nauborn/Laufdorf gegen den TV Dornholzhausen mit 2:1. (Symbolfoto) © Joaquim Ferreira

Wetzlar. In einer vorgezogenen Begegnung des letzten Spieltages der laufenden Saison in der Fußball-B-Liga Wetzlar hat die SG Nauborn/Laufdorf den TV Dornholzhausen am Donnerstagabend mit 2:1 (2:0) bezwungen. Für die SG, die die Runde auf dem dritten Platz beendet, ist die Saison aber noch nicht abgeschlossen. Anfang Juni steht nun noch die Relegation um den Aufstieg in die A-Liga an.