 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Nauborn/Laufdorf spielt sich für Relegation nach oben warm

Teaser KLB WETZLAR: +++ Zum vorgezogenen Abschluss der „normalen“ Saison in der Fußball-B-Liga setzt sich der favorisierte Gastgeber knapp gegen den TV Dornholzhausen durch. Jetzt folgt die Extrarunde +++

von Redaktion · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser
In der Fußball-B-Liga Wetzlar gewinnt die SG Nauborn/Laufdorf gegen den TV Dornholzhausen mit 2:1. (Symbolfoto) © Joaquim Ferreira
In der Fußball-B-Liga Wetzlar gewinnt die SG Nauborn/Laufdorf gegen den TV Dornholzhausen mit 2:1. (Symbolfoto) © Joaquim Ferreira

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SG Nauborn/Laufdorf

Wetzlar. In einer vorgezogenen Begegnung des letzten Spieltages der laufenden Saison in der Fußball-B-Liga Wetzlar hat die SG Nauborn/Laufdorf den TV Dornholzhausen am Donnerstagabend mit 2:1 (2:0) bezwungen. Für die SG, die die Runde auf dem dritten Platz beendet, ist die Saison aber noch nicht abgeschlossen. Anfang Juni steht nun noch die Relegation um den Aufstieg in die A-Liga an.

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