"Natürlich wurde nach dem Schlusspfiff und die ganze Nacht gefeiert"

– Foto: 1. FC Heiningen

Die Saison in der Bezirksliga Neckar/Fils ist beendet, und der 1. FC Heiningen krönt sich nach einer beeindruckenden Spielzeit zum Meister. Mit dem Titelgewinn sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga. Trainer Dominik Mader blickt auf eine emotionale Nacht, den anschließenden Teamurlaub auf Mallorca und die anstehenden sportlichen sowie personellen Weichenstellungen für die Zukunft des Vereins.

Die Erleichterung und der Stolz im Lager des neuen Meisters nach dem Saisonende sind riesig. Unmittelbar nach dem erlösenden Schlusspfiff gab es für die Beteiligten kein Halten mehr, und der geschaffene Meilenstein wurde ausgiebig zelebriert. „Natürlich wurde nach dem Schlusspfiff und die ganze Nacht durch ordentlich gefeiert. Die Mannschaft, die Verantwortlichen, unsere Fans und alle Helfer rund um den Verein haben sich diesen Moment gemeinsam verdient. So eine Meisterschaft erreicht man nicht alle Tage. Direkt am Sonntag sind wir dann mit über 20 Mann nach Mallorca geflogen und feiern dort weiter“, schildert Trainer Dominik Mader gegenüber FuPa die glücklichen Stunden und die Reise des Aufsteigers.

Die Reiseplanung nach dem harten Titelkampf war für die Spieler der gerechte Lohn, um die vergangenen Monate gebührend Revue passieren zu lassen. Die Akteure genießen die freien Tage im Süden in vollen Zügen. Dominik Mader berichtet voller Vorfreude über den Aufenthalt des Kaders: „Wie schon erwähnt, sind wir direkt am Sonntag in den Flieger nach Mallorca gestiegen und werden dort noch ein paar schöne Tage verbringen. Das haben sich alle mehr als verdient.“

Die beeindruckenden Zahlen einer meisterlichen Spielzeit

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Der 1. FC Heiningen beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 76 Punkten. Aus den insgesamt 30 absolvierten Partien holte das Team 24 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Das überragende Torverhältnis von 136:28 Toren dokumentiert eine außergewöhnliche Offensivkraft und die spielerische Dominanz des frisch gebackenen Titelträgers über die gesamte Dauer der Runde.

Der geschlagene Verfolger zieht knapp den Kürzeren

Der direkte Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer bis zum Schluss ein enges Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der SV Ebersbach/Fils beendet die Saison nach 30 absolvierten Spielen mit 72 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 23 Siege, drei Unentschieden und und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 84:34 Toren. Damit beträgt der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement vier Zähler.

Wachsende Ambitionen in einem starken Teilnehmerfeld

Dass die Spielzeit letztlich mit dem Meistertitel gekrönt werden würde, war zu Beginn der Runde keineswegs als Ziel formuliert worden. Der Trainer ging mit einer realistischen Erwartungshaltung in die Pflichtspiele, ehe die positive Entwicklung der Mannschaft die eigenen Hoffnungen untermauerte. „Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, ganz vorne mitzuspielen und uns gegenüber der Vorsaison weiterzuentwickeln. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war vor der Runde nicht selbstverständlich. Die Liga war stark besetzt, und es gab einige Mannschaften, die ebenfalls hohe Ambitionen hatten. Mit zunehmendem Saisonverlauf haben wir aber immer deutlicher gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und dass wir bis zum Schluss um den Titel kämpfen können“, blickt Dominik Mader auf den Verlauf zurück.

Konstanz und unbändige Mentalität als Erfolgsfaktoren

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die starke Konkurrenz lag in der mentalen Stärke des gesamten Kaders, der sich auch durch zwischenzeitliche Rückschläge nicht aus der Bahn werfen ließ. Das Team bewies über Monate hinweg die notwendige Reife. „Entscheidend war die Konstanz. Die Mannschaft hat über die gesamte Saison hinweg eine beeindruckende Mentalität gezeigt. Auch nach Rückschlägen sind wir immer wieder aufgestanden und haben die richtigen Antworten gefunden. Dazu kamen der große Zusammenhalt innerhalb des Teams und die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Genau diese Mischung hat letztendlich den Unterschied gemacht“, analysiert der Coach das Erfolgsrezept.

Geschlossenheit und junge Führungsspieler auf dem Platz

Neben den taktischen Faktoren zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch den Zusammenhalt aus. Dominik Mader hebt die charakterlichen Vorzüge hervor: „Unsere größte Stärke ist definitiv die Geschlossenheit. Bei uns steht nicht der Einzelne im Vordergrund, sondern immer die Mannschaft. Gleichzeitig verfügen wir über eine enorme Offensivqualität, was sich auch in der Anzahl der erzielten Tore widerspiegelt. Darüber hinaus haben wir viele noch junge Spieler mit Führungsqualitäten, die Verantwortung übernehmen und sowohl auf als auch neben dem Platz vorangehen.“

Voller Vorfreude auf die sportliche Herausforderung

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Landesliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Beförderung die logische Konsequenz. Auf die Frage nach der Zukunft antwortet Dominik Mader unmissverständlich: „Ja, selbstverständlich. Wir haben uns den Aufstieg sportlich verdient und freuen uns auf die neue Herausforderung. Die Landesliga wird für uns als Verein und Mannschaft ein spannender nächster Schritt sein.“

Personelle Kontinuität und der erste externe Neuzugang

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die Planungen im Hintergrund bereits seit längerer Zeit, wobei der Verein auf ein eingespieltes Fundament setzen kann. Der Kader soll gezielt verstärkt werden, um der neuen Liga gerecht zu werden. „Die Planungen laufen schon seit einigen Monaten. Besonders erfreulich ist, dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt. Das war uns sehr wichtig, weil dieses Team eine außergewöhnliche Entwicklung genommen hat. Gleichzeitig werden wir uns punktuell verstärken, um für die Anforderungen der Landesliga gut aufgestellt zu sein. Mit Finn Schubarth vom TSV Weilheim haben wir schon einen Neuzugang vermeldet. Zu weiteren konkreten Namen möchten wir uns aktuell noch nicht äußern, solange nicht alles final geklärt ist, aber wir sind in einigen Gesprächen“, gewährt der Trainer einen Einblick.

Schmerzhafte Abschiede auf und neben dem Rasen

Trotz der aktuellen Euphorie bringt die personelle Zukunft auch wehmütige Momente mit sich, da der Verein wichtige Stützen im Team und im Trainerstab verliert. „Als Abgänge haben wir Lasha Tskhadadze zu vermelden, der seine Karriere bei seinem Heimatverein TSV Eschenbach ausklingen lässt. Außerdem wird Co-Trainer Mohammad Zaher einen Jugendtrainerposten beim SC Geislingen übernehmen und nicht mehr mit im Trainerteam dabei sein“, bedauert Dominik Mader die personellen Veränderungen.

Frühzeitiger Klassenerhalt als klares Ziel für die Zukunft

Für die neue Saison 2026/2027 bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Liga, ohne jedoch die eigene Identität aufzugeben. Dominik Mader gibt die klare Marschroute vor: „Zunächst einmal wollen wir in der Landesliga ankommen und uns dort etablieren. Wir wissen, dass das Niveau noch einmal deutlich höher sein wird und wir uns jede Woche neu beweisen müssen. Unser primäres Ziel wird es sein, die Klasse zu halten und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir unseren Weg mit attraktivem Fußball, Zusammenhalt und einer klaren Vereinsidentität fortsetzen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir auch in der Landesliga konkurrenzfähig sein werden.“