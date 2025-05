»Natürlich schwindet mit jeder Niederlage die Hoffnung«

Es bleibt wie in den Vorwochen dabei: Auch wenn sich die niederbayerischen Teams in der Frauen-Bayernliga in unterschiedlichen Situation befinden, eint sie die Tatsache, dass verlieren praktisch verboten ist. Der FC Ruderting darf im Rennen um die Regionalliga keine Punkte (mehr) liegen lassen, will man Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth nicht komplett aus den Augen verlieren. Der SV Frauenbiburg und der SV Kirchberg im Wald müssen im Tabellenkeller dringend ihr Punktekonto aufstocken, ehe das rettende Ufer bereits zu weit weg bzw. nicht mehr erreichbar ist. Auf in den 18. Spieltag...