»Natürlich nicht optimal«: Gebenbach vs. Hof abgesagt

Der Sommer, der nur auf dem Papier einer ist, hat weitere negative Auswirkungen auf den Spielverlauf in der Bayernliga Nord. Nur einen Tag nachdem das Spiel zwischen dem ASV Cham und dem ATSV Erlangen nicht nur sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, hat es nun die Partie DJK Gebenbach vs. SpVgg Bayern Hof erwischt. Der Platz der Oberpfälzer ist aus Sicht des Eigentümers, der Gemeinde Gebenbach, nicht bespielbar und wurde deshalb gesperrt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der Ausfall bzw. die Verlegung ist für beide Teams in der derzeitigen Situation der absolute Super-GAU. Das bestätigten Vertreter von Gebenbach und Hof gegenüber FuPa, das wird aber auch bei einem Blick auf die Tabelle und die Rahmenbedingungen deutlich. Die DJK (spielfrei am 1. Spieltag) hat erst ein Spiel absolviert - und dieses deutlich mit 1:5 verloren. Logisch, dass sich Kohler & Co. nach einer kraft- und nervenaufreibenden Saison nach einem positiven Erlebnis sehnen, das die schweren Relegations-Beine leichter machen. Hof hat zumindest einen Punkt (in zwei Spielen) gesammelt. Auch zu wenig aus Sicht von Thomas Popp, dem Sportlichen Leiter. Zudem wirft weiterhin die Suspendierung von Kapitän Nico Schmidt, die weiterhin Bestand hat, einen Schatten auf die Grüne Au.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Optimal ist es natürlich nicht, dass das Spiel ausfällt. Aber wir müssen da auch schon vernünftig sein. Der Platz ist extrem aufgeweicht. Würden wir darauf spielen, hätten wir in den kommenden Wochen enorme Probleme. Die Jungs hätten unbedingt gerne gespielt! Demnächst sind sie schon sehr enttäuscht, verstehen die Absage auf der anderen Seite aber auch. Nun gilt der volle Fokus dem Spiel gegen Erlangen am kommenden Freitag."