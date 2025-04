„Natürlich müssen wir gewinnen“ – Vor Duell mit Schlusslicht: Auf Weikertshofen wächst der Druck

Lange stand Oberweikertshofen im sicheren Tabellenmittelfeld. Doch jetzt braucht der SCO dringend Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

Oberweikertshofen – Der SC Oberweikertshofen ist unter Zugzwang: Die vergangenen drei Begegnungen konnte der SCO nicht gewinnen. Das ließ die Mannschaft von Cheftrainer Florian Hönisch bis auf drei Punkte an die Abstiegs-Relegationsplätze rutschen. Ein Heimsieg am Samstag, 16 Uhr, gegen das Liga-Schlusslicht TV Erkheim ist deshalb Pflicht für die Hönisch-Elf. „Natürlich müssen wir gewinnen“, fordert der nach seinem Kreuzbandriss operierte Sportliche Leiter Dominik Widemann. Bei Widemann wurden inzwischen die Fäden gezogen und er kämpft sich über Physiotherapie Schritt für Schritt zurück. Weiterhin nicht zur Verfügung steht dem Kader auch der Torschütze des letzten Siegs des SCO in Ehekirchen, Lukas Kopyciok, den immer noch Knieprobleme plagen.