"Natürlich ist es enttäuschend" - Auch gegen Garrel keine Punkte

„Bis auf die ersten zehn Minuten spielen wir eine schlechte erste Halbzeit, während Garrel eine richtig Gute spielt“, analysierte Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach der Partie. „Auch wenn sie wenig klare Torchancen herausspielen, können wir froh sein, dass wir nur mit einem 0:1 in die Pause gehen.“

Nach einem frühen Gegentreffer von Jan Ostendorf (14.) lief bei Schüttorf im ersten Durchgang nur wenig zusammen. Erst nach dem Seitenwechsel zeigte das Team die Reaktion, auf die das Trainerteam gehofft hatte. „Nach dem Seitenwechsel kommen wir stark aus der Kabine, sind klar überlegen und erzielen verdient den Ausgleich“, so Große Vennekate. Jesko Bühring (66.) traf zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Doch in der stärksten Phase der Gastgeber schlug Garrel eiskalt zurück: Innerhalb von nur zwei Minuten stellten Janek Jacobs (69.) und Jan-Ole Rahenbrock (70.) auf 3:1 für die Gäste. „In unserer besten Phase kassieren wir dann jedoch das zweite und dritte Gegentor und bekommen kurz vor Schluss durch einen Konter das vierte, womit das Spiel letztlich entschieden ist“, erklärte der Co-Trainer enttäuscht. Den Schlusspunkt setzte Garrels Joker Patrick Looschen (85.), ehe Luca Waldhof (90.) kurz vor Abpfiff noch Ergebniskosmetik betrieb.

Große Vennekate zeigte sich selbstkritisch, aber kämpferisch: „Das ist ein Spiegelbild der letzten Wochen. Wir haben gute Phasen, werden aber in genau diesen Momenten eiskalt bestraft. Natürlich ist es enttäuschend, dass wir die drei Spiele gegen die Topmannschaften verloren haben.“ Für Schüttorf heisst es tabellarisch, dass man vorerst zwar nur auf Rang sechs abrutschte, aber auch mehr Spiele als die Konkurrenz absolvierte. Garrel hingegen hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Papenburg, die von ganz oben grüßen.

Für die kommenden Aufgaben will der Co-Trainer jedoch Zuversicht aus der Leistung ziehen: „Ich weiß, dass die Mannschaft den Charakter hat, um nächste Woche in Firrel die richtige Reaktion zu zeigen und die nötigen Punkte zu holen.“ Garrel spielt dann am kommenden Spieltag zeitgleich das absolute Spitzenspiel zuhause gegen Papenburg und kann mit einem Sieg die Tabellenführung an sich reißen.