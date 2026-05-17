– Foto: FV 09 Nürtingen

Der FV 09 Nürtingen hat sich vorzeitig die Krone in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, aufgesetzt. Zwei Spieltage vor Schluss ist die Mannschaft von Trainer Christian Händgen nach einer starken Saison nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Nach 20 Spielen steht das Team mit 51 Punkten vor dem TGV Dürrenzimmern an der Spitze und feiert den historischen Sprung in die Verbandsliga.

Der vorzeitige Titelgewinn in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, hat beim FV 09 Nürtingen große Emotionen freigesetzt. Mit 17 Siegen aus 20 Partien und einer Tordifferenz von 62:26 hat sich die Mannschaft uneinholbar an die Spitze gesetzt. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten wurde bereits ausgekostet, doch der eigentliche Höhepunkt steht noch bevor.

„Natürlich haben wir die Meisterschaft bereits gefeiert, allerdings wird die richtige Meisterfeier erst in zwei Wochen nach unserem Heimspiel gegen Satteldorf stattfinden. Da wollen wir es gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen, Fans und Unterstützern noch mal richtig krachen lassen“, erklärt Trainer Christian Händgen gegenüber FuPa.

Die überragende Entwicklung einer Spitzenmannschaft

Dass am Ende der ganz große Wurf gelingen würde, war vor dem ersten Spieltag nicht unbedingt abzusehen. Die Marschroute der sportlichen Leitung war ambitioniert, blieb aber zunächst realistisch. „Unser Ziel vor der Saison war es, oben mitzuspielen und uns im Vergleich zur Vorsaison weiterzuentwickeln. Dass wir am Ende tatsächlich die Meisterschaft holen und in die Verbandsliga aufsteigen, ist natürlich überragend und war vor der Saison nicht selbstverständlich“, betont Christian Händgen. Der Vorsprung auf den Verfolger TGV Dürrenzimmern, der bei 42 Punkten steht, verdeutlicht die Reife des neuen Meisters.

Ein echtes Team als Fundament des Triumphs

Den Ausschlag im Meisterrennen gab letztlich das kollektive Gefüge, das auch in schwierigen Phasen der Saison unerschütterlich blieb. Für den Trainer stand das Miteinander über jeglicher individuellen Klasse. Christian Händgen analysiert den Erfolg wie folgt: „Ausschlaggebend für die Meisterschaft war vor allem, dass wir als echtes Team aufgetreten sind. Die Mannschaft hat sich über die gesamte Saison hinweg gegenseitig unterstützt, immer zusammengehalten und in jeder Situation füreinander gearbeitet. Egal ob Spielerinnen auf dem Platz oder daneben, jede hatte ihren Anteil an diesem Erfolg. Genau dieser Zusammenhalt, die positive Stimmung innerhalb der Mannschaft und der gemeinsame Wille haben uns am Ende ausgezeichnet.“

Die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung

Neben der mentalen Stärke zeichnet sich der Kader durch eine homogene Struktur aus, die sportliche Qualität und unbändigen Willen vereint. Auf die Frage nach den Vorzügen seiner Mannschaft findet der Coach eine klare Definition. „Unsere größte Stärke ist definitiv der Teamgeist. Außerdem haben wir eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen, talentierten Mädels. Die Mannschaft zeichnet sich durch Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und eine große Mentalität aus“, so Christian Händgen.

Der Weg an die Playa und in die Verbandsliga

Auf die Spielerinnen wartet die traditionelle Belohnung für eine kräftezehrende Saison. Die Planungen für die Abschlussfahrt stehen bereits fest und führen das Team in den Süden. „Ja, eine Abschlussfahrt ist geplant. Nach dem letzten Saisonspiel in Crailsheim wird es vermutlich direkt nach Mallorca gehen, um die Saison und die Meisterschaft noch mal richtig zu feiern“, verrät Christian Händgen. Der darauffolgende sportliche Schritt ist für den Verein beschlossene Sache: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht selbstverständlich wahrnehmen und freuen uns sehr auf die Herausforderung in der Verbandsliga.“

Gezielte Verstärkungen für die neue Spielklasse

Die sportliche Leitung arbeitet hinter den Kulissen bereits mit Hochdruck am Gesicht der Mannschaft für das kommende Jahr. Dabei setzt der Verein auf Kontinuität im bewährten Meisterkader, schließt jedoch punktuelle Veränderungen nicht aus. „Die Kaderplanungen laufen bereits. Der Großteil der Mannschaft bleibt zusammen, was uns besonders wichtig war. Zusätzlich wollen wir uns punktuell verstärken, um in der Verbandsliga konkurrenzfähig zu sein. Konkrete Zu- oder Abgänge werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, erklärt Christian Händgen den aktuellen Stand der Dinge.

Etablierung im Oberhaus ohne Abstiegssorgen

Der Blick auf die kommende Spielzeit 2026/2027 ist trotz der aktuellen Aufstiegseuphorie von Sachlichkeit und klarer Perspektive geprägt. Der Verein möchte im neuen Umfeld zügig Fuß fassen. „Für die Saison 2026/2027 wird das Ziel sein, uns möglichst schnell in der Verbandsliga zu etablieren. Wir wollen weiterhin attraktiven Fußball spielen, uns als Mannschaft weiterentwickeln und mit dem Abstiegskampf möglichst wenig zu tun haben“, gibt Christian Händgen die Marschroute für die Zukunft vor.