Am morgigen Samstag reist Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg zum Auswärtsspiel in den WWG Sportpark zum 1. FC Normannia Gmünd.
Die Gastgeber stehen aktuell mit 9 Punkten auf Tabellenplatz 16 und wollen im Heimspiel unbedingt punkten, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. In den letzten fünf Partien holte Gmünd einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende unterlag man dem FC Villingen knapp mit 0:1 nach einem frühen Gegentor.
Die Gäste aus Neckarsulm gehen mit Rückenwind in die Partie: Nach dem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den FSV Bissingen konnte man Selbstvertrauen tanken. Nun möchte Türkspor den Schwung mitnehmen, um auch auswärts wieder zu punkten und sich weiter im Tabellenmittelfeld zu festigen.
Besonders wird die Begegnung insbesondere für die Brüder Julian und Tim Grupp – sie treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Ob Türkspor-Spielertrainer Julian Grupp selbst auf dem Platz stehen kann, entscheidet sich kurzfristig.
Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt vor dem Spiel: „Es wird definitiv eine knifflige Herausforderung – Gmünd ist sehr heimstark und hat eine Mannschaft, die physisch und kämpferisch immer alles in die Waagschale wirft. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und als Team geschlossen auftreten. Diese Woche wurde wieder hart gearbeitet, um am Samstag wieder alles auf den Platz zu bringen und die nächsten Punkte einzufahren. Natürlich freue ich mich sehr auf das Duell mit meinem Bruder – wir kennen uns persönlich und beide Mannschaften aus dem Effeff. Deshalb wird es eine besonders interessante und spannende Begegnung."
