– Foto: Kevin Rosenberger

"Natürlich freue ich mich sehr auf das Duell mit meinem Bruder" Türkspor Neckarsulm spielt am morgigen Samstag in der Oberliga beim 1. FC Normannia Gmünd. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Norm. Gmünd Türk Neckars

Am morgigen Samstag reist Türkspor Neckarsulm in der Oberliga Baden-Württemberg zum Auswärtsspiel in den WWG Sportpark zum 1. FC Normannia Gmünd.

Morgen, 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 15:00 live PUSH Die Gastgeber stehen aktuell mit 9 Punkten auf Tabellenplatz 16 und wollen im Heimspiel unbedingt punkten, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. In den letzten fünf Partien holte Gmünd einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende unterlag man dem FC Villingen knapp mit 0:1 nach einem frühen Gegentor.

Die Gäste aus Neckarsulm gehen mit Rückenwind in die Partie: Nach dem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den FSV Bissingen konnte man Selbstvertrauen tanken. Nun möchte Türkspor den Schwung mitnehmen, um auch auswärts wieder zu punkten und sich weiter im Tabellenmittelfeld zu festigen. Besonders wird die Begegnung insbesondere für die Brüder Julian und Tim Grupp – sie treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Ob Türkspor-Spielertrainer Julian Grupp selbst auf dem Platz stehen kann, entscheidet sich kurzfristig.