– Foto: Jens Körner

Der TSV Schornbach äußert sich in einer Pressemitteilung zum Rückzug seiner ersten Mannschaft aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und zur Situation im Verein. Dies teilt der Verein dazu mit:

„Natürlich fällt uns diese Entscheidung nicht leicht. Viele der Spieler, die den TSV Schornbach im Sommer verlassen werden, haben unseren Verein über Jahre hinweg geprägt, Verantwortung übernommen und einen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Gleichzeitig sehen wir es als unsere Verantwortung, den Verein langfristig und nachhaltig aufzustellen. Nach zahlreichen Gesprächen sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir wollten keine kurzfristigen Lösungen erzwingen, sondern eine Entscheidung treffen, die dem TSV Schornbach auch in den kommenden Jahren Stabilität, „Entwicklungsmöglichkeiten und eine klare Perspektive bietet.“

Der TSV Schornbach wird in der Saison 2026/27 keine Mannschaft für die Bezirksliga melden. Nach zahlreichen Gesprächen und intensiven Überlegungen haben sich die Verantwortlichen bewusst für diesen Schritt entschieden. Auslöser für diese Entwicklung waren die vergangenen Monate rund um die sportliche Planung der kommenden Saison. Insbesondere nachdem feststand, dass die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainerteam nicht über die laufende Saison hinaus fortgesetzt wird, begannen die Gespräche über die zukünftige Ausrichtung der Mannschaft. Gleichzeitig wurde zunehmend deutlich, dass auch mehrere Spieler ihre sportliche Zukunft neu ausrichten und individuelle Entscheidungen für die kommende Saison treffen würden – sei es aufgrund neuer Herausforderungen, Wechselmöglichkeiten in höheren Spielklassen oder persönlichen Perspektiven. Die Vielzahl dieser Veränderungen führte letztlich zu einem Umbruch, der die Verantwortlichen nach intensiver Abwägung zu der Überzeugung brachte, die Weichen für eine nachhaltige Neuausrichtung zu stellen.

Dass der TSV Schornbach diesen Weg gehen kann, liegt vor allem an einer Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe innerhalb des Vereins entwickelt hat. Die bisherige zweite Mannschaft hat nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga A1 eine starke Saison gespielt, das ursprünglich ausgegebene Ziel des Klassenerhalts erreicht und die Runde schließlich auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Zwischenzeitlich war sogar der Relegationsplatz in Reichweite. Bis auf zwei altersbedingte Abgänge sowie einen Spieler, der studienbedingt wegzieht, bleibt dieser Kader nahezu vollständig zusammen. Viele dieser Spieler gehen bereits seit mehreren Jahren gemeinsam für den TSV Schornbach auf Punktejagd und haben sich in dieser Zeit zu einer eingeschworenen Mannschaft entwickelt. Auf dieser Basis möchte der Verein die kommenden Jahre aufbauen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgen zahlreiche Neuzugänge. Vom Nachbarverein SG Schorndorf II wechseln mit Daniel Frey, dem bisherigen Kapitän der Mannschaft, sowie Marvin Richter und Matthias Holzwarth gleich drei Spieler nach Schornbach. Außerdem verstärken Dimitrios Kaitelidis vom Großen Alexander Backnang, Navid Hussaini aus der A-Jugend des FSV Waiblingen, Liam Nohe von der TSG Buhlbronn sowie Torhüter Julian Lieger den Kader. Hinzu kommen mehrere junge Spieler aus dem Umfeld der eigenen Jugendspielgemeinschaft. Mit Xhem Spahija und Linus Köppel kehren zwei Spieler zurück, die zuletzt in den A-Jugenden des VfL Winterbach beziehungsweise der SG Weinstadt aktiv waren. Komplettiert wird die Gruppe durch Michael Kacura und Jonathan Ermlich, die aktuell noch für die gemeinsame A-Jugend auflaufen. Insgesamt stehen derzeit elf Neuzugänge fest, weitere Gespräche laufen noch.

Zusätzlich hat der TSV Schornbach eine zweite Mannschaft für die Kreisliga B gemeldet. Die Planungen hierfür sind noch nicht abgeschlossen und werden in den kommenden Wochen weiter konkretisiert. Durch die aktuelle Neuaufstellung im Herrenbereich hat sich die Möglichkeit ergeben, auch eine zweite Mannschaft zu stellen und damit zusätzliche Spielmöglichkeiten im Verein zu schaffen. Ziel ist es dabei, den Zusammenhalt zwischen beiden Mannschaften weiter zu stärken und ein gemeinsames Fundament im Herrenbereich zu legen.

Zum Abschluss richtet der TSV Schornbach seinen Dank an alle Spieler und Verantwortlichen, die den Verein im Sommer verlassen werden. „Wir verlieren nicht nur gute Fußballer, sondern auch Menschen, mit denen wir viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Wir wünschen allen für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Beste und werden ihre Entwicklung weiterhin mit Interesse verfolgen. „Im Fußball sieht man sich bekanntlich immer zweimal.“