Nattenberg: Zehn Talente aus der starken U19 & fünf Zugänge Beim früheren Bezirkskoberligisten soll es mit frischem Personal endlich wieder aufwärts gehen von PM / ts · Heute, 07:10 Uhr · 0 Leser

Einige der neuen Gesichter der "Nattern" mit Spartenleiter Marcel Kunkel (re.) – Foto: TSV Natternberg

Beim TSV Natternberg ist der Startschuss für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gefallen. Das Trainerteam um Andreas Mayer und Florian Grantner darf sich dabei über einen so großen Kader wie lange nicht mehr freuen. Insgesamt stoßen zehn Spieler aus der eigenen A-Jugend sowie fünf externe Neuzugänge zum Herrenteam.

Aus dem eigenen Nachwuchs rücken Leonhard Heimerl, Furkan Arguc, Leon Hochhäusl, Philip Holzbauer, Michael Hötzinger, Tim Loidl, Emirhan Özkan, Zsold Botond Vörös, Aaron Brümmer und Piotr Fusiarz in den Herrenbereich auf. Die A-Jugend der "Nattern" wurde in der U19-Kreisliga Straubing Meister und dementsprechend groß ist die Hoffnung, dass der eine oder andere Youngster auf Anhieb zu einer Verstärkung für die "Erste" wird. Neu zum TSV Natternberg wechseln Cem Jenetzke, Michael Prinke, Michael Hamburg, Florian Eiblmeier und Brian Hacker, die im regionalen Fußball bisher allerdings nahezu allesamt völlig unbeschriebene Blätter sind.





Spartenleiter Marcel Kunkel zeigt sich mit der Entwicklung äußerst zufrieden: "Es macht mich stolz, dass zehn Spieler aus unserer eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich geschafft haben. Genau dafür investieren wir seit Jahren viel Zeit und Herzblut. Die externen Neuzugänge passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns und werden unsere jungen Spieler auf ihrem Weg begleiten. Dadurch verfügen unsere Trainer über einen breiten und qualitativ starken Kader.“



