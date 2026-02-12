 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Nations League-Auslosung: auf wen können die FLF-Männer treffen?

Ligazugehörigkeit von Play Off-Spielen gegen Malta abhängig

von Paul Krier · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Gegen wen Luxemburg wohl in der Nations League spielen wird?
Gegen wen Luxemburg wohl in der Nations League spielen wird? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am frühen Donnerstagabend wurden die Gruppen der kommenden Nations League der Männer ausgelost. Luxemburg wird dabei je nach Ausgang der Playoffs gegen Malta in der Liga C oder D spielen. Die möglichen Gegner daraus sind folgende:

Liga C

Gruppe 4

  • Island
  • Bulgarien
  • Estland
  • Luxemburg oder Malta

Liga D

Gruppe 1

  • Gibraltar oder Litauen
  • Malta oder Luxemburg
  • Andorra