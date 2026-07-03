Nationalspielerin und Angreiferin: Erste Neuzugänge bei den FCM-Frauen

Rachel Kirps (links) und Josephine Ojih wurden bei den FCM-Frauen bereits als Neuzugänge vorgestellt. – Foto: 1. FC Magdeburg

Am Mittwochabend sind die Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison gestartet. Zum Auftakt blickte Trainer Nico Koch in zahlreiche neue Gesichter - darunter Probespielerinnen, aber auch schon feststehende Neuzugänge. Zwei von ihnen hat der FCM bisher präsentiert.

Mit Rachel Kirps läuft künftig eine luxemburgische Nationalspielerin für die Blau-Weißen auf. Die 21-Jährige spielte in den vergangenen beiden Jahren für die SV Elversberg in der Regionalliga Südwest. "Rachel war für mich vorher schon keine Unbekannte", berichtet Koch. Schon als er noch im Koblenzer Raum als Trainer tätig gewesen ist, hätte er die talentierte Linksfüßin auf dem Radar gehabt. Zum Spielerinnen-Profil:

"Sie wird den Konkurrenzkampf im Zentrum anheben – gerade auf der Position von Amy Cienskowski", sagt Koch über die neue Nationalspielerin in seinen Reihen. Sie könne mit ihren guten Dribblings auch in engen Räumen Lösungen finden, lobt der Trainer. Diese Fähigkeit könnte künftig umso wichtiger werden. Denn: „Wir gehen davon aus, dass sich in der neuen Saison mehr Mannschaften tiefer gegen uns stellen könnten", sagt Koch.

Ojih bringt ein neues Element ins Magdeburger Offensivspiel

Mit diesem Hintergedanken wurde auch die zweite neue Spielerin nach Magdeburg gelotst. Vom Niederrheinligisten SV Heißen (vergleichbar mit der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt), für den sie in elf Spielen gleich 14 Mal erfolgreich war, wechselt Josephine Ojih an die Elbe. "Josi war eine Empfehlung von einem Freund von mir", erzählt Koch. Die 22-jährige Stürmerin bringe ein neues Element ins Magdeburger Offensivspiel. Bisher hätte der FCM vor allem "Sprinterinnen" im Angriff gehabt, Ojih dagegen bringe Qualitäten als "Wandspielerin" mit, könne Bälle festmachen und mit ihrer Körperlichkeit punkten, erklärt Koch. Zum Spielerinnen-Profil: