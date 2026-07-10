Nationalspielerin aus Krefeld wechselt nach London Beim SuS Krefeld hatte Nicole Anyomi eins das Kicken erlernt – jetzt spielt sie in der stärksten Frauenliga der Welt. Was die 26-Jährige über ihre neue Herausforderung sagt. von Marvin Wibbeke · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

In der Mitte: Nicole Anyomi. – Foto: Shams Amini

Über einen Wechsel des gebürtigen Krefelders Said El Mala in die englische Premier League wird seit Wochen und Monaten diskutiert. Während es beim Spieler des 1. FC Köln aber noch keine Einigung über einen Transfer zu vermelden gibt, hat sich eine gebürtige Krefelderin hingegen diesen Traum unlängst erfüllt. Nicole Anyomi wechselt von Eintracht Frankfurt auf die Insel zu den London City Lionesses in die Women's Super League. Sie ist eine von mehreren deutschen Nationalspielerinnen, die in diesem Sommer den Schritt ins Ausland wagen.

Über einen Wechsel des gebürtigen Krefelders Said El Mala in die englische Premier League wird seit Wochen und Monaten diskutiert. Während es beim Spieler des 1. FC Köln aber noch keine Einigung über einen Transfer zu vermelden gibt, hat sich eine gebürtige Krefelderin diesen Traum unlängst erfüllt. Nicole Anyomi wechselt von Eintracht Frankfurt auf die Insel zu den London City Lionesses in die Women’s Super League. Sie ist eine von mehreren deutschen Nationalspielerinnen, die in diesem Sommer den Schritt ins Ausland wagen. Zum Ende der vergangenen Saison war ihr Vertrag in Frankfurt ausgelaufen. Am abschließenden Spieltag der Bundesliga musste sie verletzt zuschauen und konnte sich nicht mehr auf dem Platz verabschieden. „Frankfurt war für mich nie nur ein Verein. Diese Stadt, dieser Klub und vor allem ihr Fans habt mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein“, schrieb die Stürmerin auf ihrem Instagram-Kanal. Der Verein verabschiedete sie mit einem emotionalen Video und zahlreichen Botschaften ihrer Mitspielerinnen.

Vorfreude auf die neue Herausforderung In London beginnt nun ein neues Kapitel für die 26-Jährige. „Ich freue mich unglaublich auf diese Herausforderung und darauf, Teil dieses ambitionierten Projekts zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich auf dem Platz zu stehen und alles für diesen Verein zu geben“, schrieb Anyomi in einem neueren Beitrag auf Instagram. Der Text endet mit einem Löwen-Emoji und einem blauen Herzen.