Nationalspielerin aus Krefeld wechselt nach London

Über einen Wechsel des gebürtigen Krefelders Said El Mala in die englische Premier League wird seit Wochen und Monaten diskutiert. Während es beim Spieler des 1. FC Köln aber noch keine Einigung über einen Transfer zu vermelden gibt, hat sich eine gebürtige Krefelderin hingegen diesen Traum unlängst erfüllt. Nicole Anyomi wechselt von Eintracht Frankfurt auf die Insel zu den London City Lionesses in die Women's Super League. Sie ist eine von mehreren deutschen Nationalspielerinnen, die in diesem Sommer den Schritt ins Ausland wagen.
Über einen Wechsel des gebürtigen Krefelders Said El Mala in die englische Premier League wird seit Wochen und Monaten diskutiert. Während es beim Spieler des 1. FC Köln aber noch keine Einigung über einen Transfer zu vermelden gibt, hat sich eine gebürtige Krefelderin diesen Traum unlängst erfüllt. Nicole Anyomi wechselt von Eintracht Frankfurt auf die Insel zu den London City Lionesses in die Women’s Super League. Sie ist eine von mehreren deutschen Nationalspielerinnen, die in diesem Sommer den Schritt ins Ausland wagen.
Zum Ende der vergangenen Saison war ihr Vertrag in Frankfurt ausgelaufen. Am abschließenden Spieltag der Bundesliga musste sie verletzt zuschauen und konnte sich nicht mehr auf dem Platz verabschieden. „Frankfurt war für mich nie nur ein Verein. Diese Stadt, dieser Klub und vor allem ihr Fans habt mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein“, schrieb die Stürmerin auf ihrem Instagram-Kanal. Der Verein verabschiedete sie mit einem emotionalen Video und zahlreichen Botschaften ihrer Mitspielerinnen.
In London beginnt nun ein neues Kapitel für die 26-Jährige. „Ich freue mich unglaublich auf diese Herausforderung und darauf, Teil dieses ambitionierten Projekts zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich auf dem Platz zu stehen und alles für diesen Verein zu geben“, schrieb Anyomi in einem neueren Beitrag auf Instagram. Der Text endet mit einem Löwen-Emoji und einem blauen Herzen.
In dem dazugehörigen Video zeigt sie Eindrücke ihrer Reise nach London, ihrer Ankunft auf dem Vereinsgelände, der Vertragsunterschrift und des ersten Fotoshootings beim neuen Klub. In der Mitteilung ihres neuen Vereins wird die Deutsche auch nach ihren Erwartungen an die Liga gefragt. „Die Women’s Super League ist schnell, direkt und körperlich anspruchsvoll. Ich möchte mich in diesen Bereichen weiterentwickeln“, wird Anyomi dazu zitiert.
Die in Krefeld geborene Anyomi erlernte das Fußballspielen in Kindertagen beim SuS Krefeld, ehe sie in den Fohlenstall von Borussia Mönchengladbach wechselte. Von dort aus ging es weiter ins Ruhrgebiet zur SGS Essen, wo sie den Sprung aus dem Jugendbereich in den Erwachsenenfußball schaffte.
2021 folgte der nächste Karriereschritt mit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Dort stellte Anyomi, die inzwischen bereits die ersten Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft absolviert hatte, ihre Torjägerqualitäten ebenfalls unter Beweis. In 130 Spielen für die Eintracht erzielte sie insgesamt 61 Treffer.
Im Trikot der Nationalmannschaft läuft es bislang weniger erfolgreich. In 34 Länderspielen traf sie viermal. Für einen Titel hat es mit der Auswahl noch nicht gereicht, sie stand allerdings 2022 im EM-Finale und gewann 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille.