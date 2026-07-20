Nationalspieler Xydias wechselt nach Weilimdorf

– Foto: IMAGO/Anton Hoefel

Herzlich willkommen beim TSV Weilimdorf!

Theodoros Xydias wechselt von der Bundeshauptstadt in die Futsalhauptstadt und kommt vom FC Liria Berlin an die Giebelstraße. Seine Laufbahn begann am Berliner Futsalstützpunkt, von wo aus er sich mit 11 Länderspielen im Trikot der deutschen U19-Nationalmannschaft für die A-Nationalmannschaft empfahl, für die er mit 18 Jahren sein Debüt gab und bislang 5 Spiele bestritt.

„Ich habe mich sehr über das Interesse der Weilimdorfer gefreut. In den Gesprächen haben wir schnell eine gemeinsame Basis gefunden, und ich habe immer mehr den Eindruck gewonnen, dass ich beim TSV die nächsten Schritte gehen kann. Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Weilimdorf und die ersten Einheiten mit dem Team", so Xydias.