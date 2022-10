Nationalspieler von morgen in Viersen Jugend: Ein hochkarätig besetztes Nachwuchsturnier richtet an diesem Wochenende der 1. FC Viersen aus.

Der 1. FC Viersen richtet am Wochenende ein hochkarätig besetztes Jugendturnier am Hohen Busch aus. Neben Topteams der B-Junioren-Bundesliga wie Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld werden auch die B-Junioren von Benfica Lissabon dabei sein. Viersen tritt mit seiner U19 an – Coach und Organisator Carlos Miguel erfüllt dem Verein so einen langjährigen Wunsch.

Während die Viersener mit ihrer U19 an den Start gehen werden, reisen die Mannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) mit den U17-Teams an – also den B-Junioren. „Unser Kader besteht zu 70 Prozent aus dem jüngeren Jahrgang der A-Junioren, der Altersunterschied liegt in den meisten Fällen also bei einem Jahr“, sagt Carlos Miguel, der das Turnier auf die Beine gestellt hat. Der 49-jährige Jugendtrainer hat 16 Jahre beim 1. FC Mönchengladbach gearbeitet, den dortigen 2005-Jahrgang von den Bambinis bis in die B-Junioren begleitet. Nach zwei Spielzeiten als Übungsleiter der U17 beim SV Straelen zog Miguel gemeinsam mit Trainerkollege Gerguri zum 1. FC Viersen weiter. „Ich habe in der Vergangenheit schon beim 1. FC Mönchengladbach gerne gut besetzte Jugendturniere organisiert – und wollte es daher hier in Viersen weiterführen“, erklärt Miguel, der sich freut, dass er den älteren Spielern seines Teams vor dem Sprung in den Seniorenbereich noch einmal so ein Highlight ermöglichen kann.

Nachdem das Turnier 1988, mit dem Sieger PSV Eindhoven, das letzte Mal ausgetragen wurde, gab es beim 1. FC kein vergleichbares Nachwuchsevent mehr, das so hochkarätig besetzt war. Doch der Wunsch, etwas Ähnliches wie das „Hans-Holter-Gedächtnisturnier“ auf die Beine zu stellen, der blieb im Verein verankert. Und genau diesen Wunsch erfüllt Carlos Miguel – seit Sommer gemeinsam mit Arian Gerguri Trainer der A-Junioren in Viersen – nun dem Verein. Denn am Wochenende feiert der „U19 WinTec Autoglas Cup“ Premiere am Hohen Busch und die Namen der teilnehmenden Jugendvereine erinnern schon sehr an die 80er-Jahre: Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, Benfica Lissabon, Gornik Zabrze – der aktuelle Verein von Lukas Podolski aus Polen. Zugesagt hatten auch schon PSV Eindhoven und die Barcelona-Academy aus Warschau – beide mussten ihre Teilnahme aber absagen.

Lediglich sechs Wochen benötigte der gut vernetzte Jugendtrainer, um die Teams für das Turnier in Viersen zu kontaktieren – und vor allem zu begeistern. „Am Ende haben sich sogar noch weitere NLZs bei mir gemeldet und ebenfalls Interesse bekundet. Wir wollten das Turnier aber nicht größer als acht Teams werden lassen, damit alle Spieler in den zwei Tagen auf genug Einsatzzeit kommen.“ Als Erstes hatte die U17 von Benfica Lissabon zugesagt. Carlos Miguel – in Deutschland als Sohn portugiesischer Eltern geboren – hat in der Jugend selbst zwei Jahre beim Rekordmeister Portugals gespielt und pflegt noch gute Kontakte dorthin. „Benfica kommt mit 20 Jungs, zwölf davon sind Jugend-Nationalspieler. Das ist schon ein sehr großer Name“, erklärt Miguel. Mit Ex-Profi Bernd Korzynietz, mittlerweile Chefscout in der Jugend von Bayer Leverkusen, ist der 49-Jährige sehr gut befreundet – so kam der Kontakt zur U17 der Werkself zustande. „Auch Simon Schuchert vom VfL Bochum kenne ich gut. So stand das Teilnehmerfeld ziemlich schnell“, sagt Carlos Miguel. Unterstützt wurde er bei Planung und Umsetzung des zweitägigen Turniers von den Viersener Vereinsverantwortlichen um den Vorsitzenden Michael Berghausen, Obmann Reinhold Mustac und auch den Sportlicher Leiter Manuel Moreira. „Ich wurde von Anfang an unterstützt und bin dankbar, dass wir das Turnier nun so planen konnten“, sagt Miguel, der mit seiner U19 gerne unter die besten vier Mannschaften kommen würde. „Wir haben ein sehr gutes Team und ich bin überzeugt, dass das möglich ist. Das Turnier soll aber vor allem als Highlight für die Jungs gesehen werden.“

Gespielt wird am Samstag (ab 10.30 Uhr) und Sonntag (ab 10.45 Uhr) im Viersener Stadion und dem anliegenden Kunstrasen in zwei Gruppen. Nach der Gruppenphase steigt am Sonntag ab 13.15 Uhr die Endrunde mit den Halbfinalspielen, wobei alle Plätze ausgespielt werden. Das Finale ist für 15.42 Uhr angesetzt. Tagestickets kosten 5 Euro (Kinder bis zwölf Jahren 3 Euro), das Wochenendticket liegt bei 12 Euro (Kinder 5 Euro).