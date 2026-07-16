Nationalspieler verlängert in Weilimdorf

2026/27 mit Lukas Dorfschmid!
Der 20-Jährige verlängert beim TSV Weilimdorf und wird auch künftig in der Spechtweghalle das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen, mit dem er bereits drei Titel gewann. Sein Debüt gab der damals 17-Jährige im März 2023 gegen HOT 05 Futsal. Zu den Einsätzen für Weilimdorf kommen seit 2024 auch Einsätze für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hinzu, in deren Kader sich Dorfschmid etablieren konnte.
„Ich bin unglaublich dankbar für die Chance und die Möglichkeiten, die ich hier in Weilimdorf habe. Das Umfeld mit Mannschaft, Trainer und den Verantwortlichen im Verein ist top, sodass für mich schnell klar war, dass ich hier weitermachen und den Verein so gut wie möglich unterstützen möchte", so Lukas Dorfschmid.
„Wir sind sehr stolz auf den Weg, den wir mit Lukas in den vergangenen Jahren gegangen sind. Seit er 2022 zu uns wechselte, hat er einige Schritte gemacht und immer mehr Verantwortung übernommen. Mit seinen 20 Jahren steht er jetzt bei knapp 70 Einsätzen in der Futsal-Bundesliga, und wir freuen uns, dass er in unserem Trikot noch viele weitere absolvieren wird", so Daniel Nötzold vom Verein.