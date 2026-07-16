Nationalspieler verlängert in Weilimdorf

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

2026/27 mit Lukas Dorfschmid!

Der 20-Jährige verlängert beim TSV Weilimdorf und wird auch künftig in der Spechtweghalle das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen, mit dem er bereits drei Titel gewann. Sein Debüt gab der damals 17-Jährige im März 2023 gegen HOT 05 Futsal. Zu den Einsätzen für Weilimdorf kommen seit 2024 auch Einsätze für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hinzu, in deren Kader sich Dorfschmid etablieren konnte.



„Ich bin unglaublich dankbar für die Chance und die Möglichkeiten, die ich hier in Weilimdorf habe. Das Umfeld mit Mannschaft, Trainer und den Verantwortlichen im Verein ist top, sodass für mich schnell klar war, dass ich hier weitermachen und den Verein so gut wie möglich unterstützen möchte", so Lukas Dorfschmid.