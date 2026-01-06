Rott – Erfolgreiche Sportler, die nach der Karriere Politiker wurden? Da fallen einem erst mal Box-Weltmeister Vitali Klitschko (54), der Bürgermeister von Kiew, ein, dazu Arnold Schwarzenegger (78), der Bodybuilder und spätere Gouverneur von Kalifornien. Und vielleicht noch 1500-Meter-Olympiasieger Sebastian Coe (69), lange Jahre Mitglied des britischen Oberhauses. Aber kaum Fußballer.

Höchstens FIFA-Welt-Fußballer George Weah (59), der von 2018 bis 2024 Präsident seines Heimatlandes Liberia war. Und wie ist die Situation in Deutschland? „Stand heute gibt es vereinzelt frühere Profis, aber keine A-Nationalspieler, die später in Gemeinderäten oder als Bürgermeisterkandidaten aktiv waren“, ist in den „Chatbots“ (KI-gestützte Nachschlagewerke) im Internet zu erfahren.

Das kann sich allerdings bald ändern, Landsberg könnte der erste deutsche Landkreis und Rott die erste Gemeinde sein, in der ab dem Frühjahr ein ehemaliger Nationalspieler (zwei Länderspiele) sowie dreifacher deutscher Meister und DFB-Pokalsieger im Gemeinderat sitzt.

Andi Görlitz (43) wird bei der Kommunalwahl im März für die Wählergruppe „Dorfgemeinschaft Rott“ für das Gremium kandidieren: „Ich habe mich dazu entschieden, nicht, weil ich alles besser weiß, sondern weil ich mitgestalten möchte“, erklärt der ehemalige Bundesliga-Profi (104 Einsätze im Oberhaus) des FC Bayern München, der in Rott aufgewachsen ist und seit dem Sommer die erste Mannschaft des TSV Rott/Lech (aktuell Tabellendritter in der A-Klasse Zugspitze, Gruppe 8) trainiert.