Nationalspieler Redzepi verlängert in Weilimdorf

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Er kam zur Saison 2024/25 an die Giebelstraße, gab im Januar 2025 sein Futsal-Bundesliga-Debüt und ist seither aus dem Kader nicht mehr wegzudenken. In der UEFA Futsal Champions League in Catania erzielte er im November 2025 sein erstes Tor im europäischen Wettbewerb – gleichzeitig sein erstes Tor überhaupt im Trikot des TSV Weilimdorf. Über die vergangene Saison hinweg hat sich Hajru kontinuierlich gesteigert und krönte seine starke Form im März 2026 mit der Nominierung für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft.

„Ich fühle mich beim TSV Weilimdorf von Anfang an super aufgehoben. Dass ich mich über die letzte Saison so einbringen konnte, macht mich stolz. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken und freue mich auf die kommenden Jahre mit meinem Team“, so Redzepi.

„Hajru hat in der vergangenen Saison hart an sich gearbeitet und sich Schritt für Schritt in unsere Startformation gespielt. Diese kontinuierliche Entwicklung hat sich ausgezahlt – nicht zuletzt mit seiner Nominierung für die Nationalmannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg auch in Zukunft mit dem TSV-Wappen auf der Brust fortsetzen wird“, kommentiert Daniel Nötzold die Verlängerung.