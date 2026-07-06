Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nationalspieler kehren zurück: VfL-Kader nimmt weiter Form an
Beim VfL Wolfsburg wächst die Trainingsgruppe weiter
Fünf Nationalspieler sind am Montag nach ihrer Sommerpause zurückgekehrt und haben mit den obligatorischen Medizinchecks sowie Leistungstests den nächsten Schritt in Richtung Saisonvorbereitung gemacht.
Kamil Grabara, Denis Vavro, Konstantinos Koulierakis, Joakim Maehle und Elvis Rexhbecaj standen zum Auftakt zunächst in den Diagnostikräumen und im Leistungszentrum auf dem Programm, ehe sie in den kommenden Tagen schrittweise ins Mannschaftstraining einsteigen werden.
Noch nicht zurück sind Kento Shiogai, Mattias Svanberg, Mohammed Amoura und Jonas Adjetey. Das Quartett hatte mit seinen Nationalmannschaften an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen und befindet sich nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale weiterhin im Urlaub.
Auch Christian Eriksen fehlte beim Wiederbeginn. Die VfL-Verantwortlichen kamen dem Wunsch des dänischen Rekord-Nationalspielers nach, aufgrund seiner besonderen persönlichen Situation etwas mehr Zeit zu erhalten, bevor er zur Mannschaft zurückkehrt.