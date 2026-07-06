Nationalspieler kehren zurück: VfL-Kader nimmt weiter Form an

Kamil Grabara, Denis Vavro, Konstantinos Koulierakis, Joakim Maehle und Elvis Rexhbecaj standen zum Auftakt zunächst in den Diagnostikräumen und im Leistungszentrum auf dem Programm, ehe sie in den kommenden Tagen schrittweise ins Mannschaftstraining einsteigen werden.

Noch nicht zurück sind Kento Shiogai, Mattias Svanberg, Mohammed Amoura und Jonas Adjetey. Das Quartett hatte mit seinen Nationalmannschaften an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen und befindet sich nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale weiterhin im Urlaub.