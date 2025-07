Nationalspieler für RWE

Der vielseitige Abwehrspieler durchlief die Jugend von F91 Düdelingen und feierte dort bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der luxemburgischen BGL Ligue – inklusive Premierentor und Meistertitel. Internationale Erfahrung sammelte Ikene unter anderem bei der U17-EM 2022 in Israel, wo er in allen drei Spielen zum Einsatz kam, sowie bei der A-Nationalmannschaft Luxemburgs, für die er im Juni 2022 gegen die Färöer in der Nations League debütierte. Zuletzt war er auch Teil der U21-Auswahl in der Qualifikation zur EM 2025.