Nationalspieler Ferhat Saglam verlässt Hohkeppel

Zurück in die Schweiz: Der liechtensteinische Nationalspieler Ferhat Saglam kehrt dem Vizemeister nach nur einem Jahr wieder den Rücken und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Alpenrepublik. Beim dortigen Fünftligisten FC Ruggell soll der abschlussstarke Rechtsfuß künftig eine tragende Rolle im Offensivbereich übernehmen.
Der in Vaduz geborene Nationalspieler Liechtensteins, der insgesamt 26 Partien im Nationaltrikot absolviert hat, war erst im August 2025 vom Schweizer Verein FC Balzers nach Hohkeppel gewechselt. Für den Vizemeister der Mittelrheinliga kam der 24-jährige Offensivspieler in dieser Spielzeit in 20 Spielen zum Einsatz, wobei ihm acht Tore gelangen. Nun zieht es den Angreifer wieder zurück in die Schweiz, um sich einer neuen sportlichen Aufgabe zu stellen.
Beim Schweizer Fünftligisten ist die Freude über den Transfer groß. Die Verantwortlichen sind sich sicher, mit dem ehrgeizigen Rechtsfuß eine wichtige Verstärkung für das eigene Angriffsspiel gefunden zu haben.
In der Vereinsmeldung des FC Ruggell heißt es dazu wörtlich: „Der schnelle und abschlussstarke Stürmer überzeugt mit seinem Torriecher, seiner Dynamik und seiner Präsenz im Offensivspiel. Mit seiner Qualität und seiner Erfahrung wird Ferhat unsere Offensive verstärken und künftig eine wichtige Rolle im Angriff des FC Ruggell übernehmen. Mit Ferhat konnten wir einen ehrgeizigen, talentierten und ambitionierten Nationalspieler für unseren Verein gewinnen. Seine Mentalität, sein Wille und seine Qualitäten vor dem Tor machen ihn zu einer echten Verstärkung für die kommende Saison. Wir sind überzeugt, dass Ferhat unserem Team zusätzliche Durchschlagskraft verleihen wird und als neuer Torjäger des FC Ruggell wichtige Akzente setzen kann.“
Bei seinem neuen Arbeitgeber wird der Offensivakteur künftig mit der Trikotnummer 58 auflaufen. Die Verantwortlichen hießen den Neuzugang bereits herzlich in der grün-weißen Familie willkommen und wünschten ihm für die anstehende Saison viel Erfolg, Freude und vor allem eine verletzungsfreie Zeit.