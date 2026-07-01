Nationalspieler Ferhat Saglam verlässt Hohkeppel Der 24-jährige Offensivmann wechselt nach einer Saison zum Schweizer Fünftligisten FC Ruggell. von red / PM · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser

Nach einer Saison bricht Ferhat Saglam seine Zelte bei Eintracht Hohkeppel wieder ab. – Foto: IMAGO IMAGES

Zurück in die Schweiz: Der liechtensteinische Nationalspieler Ferhat Saglam kehrt dem Vizemeister nach nur einem Jahr wieder den Rücken und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Alpenrepublik. Beim dortigen Fünftligisten FC Ruggell soll der abschlussstarke Rechtsfuß künftig eine tragende Rolle im Offensivbereich übernehmen.

Rückkehr in die Schweiz nach einem Jahr in Hohkeppel Der in Vaduz geborene Nationalspieler Liechtensteins, der insgesamt 26 Partien im Nationaltrikot absolviert hat, war erst im August 2025 vom Schweizer Verein FC Balzers nach Hohkeppel gewechselt. Für den Vizemeister der Mittelrheinliga kam der 24-jährige Offensivspieler in dieser Spielzeit in 20 Spielen zum Einsatz, wobei ihm acht Tore gelangen. Nun zieht es den Angreifer wieder zurück in die Schweiz, um sich einer neuen sportlichen Aufgabe zu stellen. Vorfreude beim FC Ruggell Beim Schweizer Fünftligisten ist die Freude über den Transfer groß. Die Verantwortlichen sind sich sicher, mit dem ehrgeizigen Rechtsfuß eine wichtige Verstärkung für das eigene Angriffsspiel gefunden zu haben.