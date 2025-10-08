Nationalspieler als Bayernliga-Kicker: »Cool - eine große Ehre!«

Wenn aus einem Märchen Realität wird, ist es eine ganz besondere Geschichte. Und das ist bei Geremi Perera der Fall. Läuft alles nach Plan, dann darf sich der 21-Jährige Ende der Woche als Nationalspieler bezeichnen. Am 9. und 14. Oktober spielt Sri Lanka im Rahmen der Qualifikation zum Asien Cup gegen Turkmenistan. Mittendrin: Der Mittelfeldspieler in Diensten von Bayernligist Eltersdorf. Ein Amateurspieler mit internationalen Einsätzen – ein Märchen könnte bald Realität sein...

Worte, die aufrichtig und ehrlich sind. Denn der junge Mann hat nicht mit Nachdruck in seinem Stammbaum geforscht, um Ahnen ausfindig zu machen, die aus einem Land kommen, in dem es die Fußballer-Dichte selbst für einen Bayernliga-Spieler zulässt, der erlesenen Auswahl anzugehören. Sri Lanka ist für Geremi Perera vielmehr tatsächlich eine Herzensangelegenheit. „Meine Eltern wurden dort geboren. Sie sind 1998 nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter deutschstämmig ist“, erklärt er dazu. „Der Großteil meiner Verwandtschaft lebt aber noch in Sri Lanka, weshalb ich dahin beste Verbindungen habe. Die dortige Sprache Sinhala verstehe ich ohne Probleme, auch das Sprechen wird mit etwas Übung immer besser.“

Gut, es muss natürlich angemerkt werden, dass Geremi Perera womöglich nicht für eine Weltmacht auflaufen wird, in deren Kader sich Weltklasse-Spieler tummeln. Sri Lanka fristet im Fußball eher ein Mauerblümchendasein. Aber Länderspiel ist eben Länderspiel. Und dementsprechend stolz ist der sympathische Franke darüber, überhaupt erst einmal dabei sein zu dürfen. „Das hört sich cool an, Nationalspieler sein zu dürfen. Freilich, das Ganze soll man jetzt nicht überbewerten. Aber eine große Ehre ist es schon.“

Das Netzwerk des torgefährlichen Mittelfeldspielers auf der Insel im Indischen Ozean geht über die familiäre Ebene hinaus. Über ein Scouting-Portal, das potenzielle Nationalspieler exotischer Länder weltweit erfasst, wurde der sri-lankanische Fußballverband auf das Talent, das bei der SpVgg Greuther Fürth und Würzburger Kickers ausgebildet worden ist, aufmerksam. „Einen ersten Kontakt hat es bereits vor zwei Jahren gegeben“, erinnert sich Perera. „Damals hat mir aber die Art und Weise, wie der damalige Nationaltrainer hat spielen lassen, nicht gefallen.“

Dieses Mal waren Sportdirektor Hiran Rathnayaka, Coach Abdullah al-Mutairi und der Bursche aus dem fernen Bayern sofort auf einer Wellenlänge – in persönlicher sowie fußballerischer Hinsicht. Und so stand einer Einladung zur Nationalmannschaft nichts mehr im Wege. „Es ist unglaublich hier“, ist Geremi Perera hörbar begeistert. „Natürlich ist alles nicht mit der deutschen Nationalmannschaft vergleichbar. Aber auch hier ist alles unglaublich professionell, alles top, top, top...“

Nach ersten Anpassungsproblemen, was die Zeit-Umstellung, das Klima und auch das Niveau betrifft, hat sich der 21-Jährige inzwischen bestens eingelebt. „In Asien wird ein etwas anderer Fußball gespielt als in Europa. Nicht so körperlich. Das heißt aber nicht, dass ich locker einfach so mitspielen kann.“ Auch ist noch offen, ob er überhaupt zum Einsatz kommen wird in den beiden Spielen gegen Turkmenistan. Guter Dinge ist der Quecke in diesem Zusammenhang aber schon. Aber auch wenn es nicht mit Einsatzminuten klappen soll, nimmt er eine unglaubliche Erfahrung mit.

Allein die Tatsache, Teil eines Nationalkaders sein zu dürfen, ist die Belohung für all die nicht von der Hand zu weisenden Mühen. Freilich, ist Perera offen, tue es irgendwie weh, dass er dem SC Eltersdorf wegen seiner Länderspielreise zwei Wochen nicht zur Verfügung steht. Zumal „ich zuletzt in einem guten Flow war und wir als Team insgesamt gut gespielt haben“. Auch SCE-Trainer Bernd Eigner freut sich, obwohl er den Ausfall eines Stammspielers verzichten muss, mit seinem Schützling. „Dass er fehlt, ist sehr bitter. Wir unterstützen ihn aber, wo es nur geht. Einen Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben, ist schön für den ganzen Verein.“

Grünes Licht und bedingungslose Rückendeckung also von den Quecken. Die Familie steht ohnehin ohne Wenn und Aber hinter ihm. Und auch das Berufsleben spielt mit. Geremi Perera ist Student an der Hochschule Ansbach, gehört dort zu einer Art Sportfördergruppe, die derartige „Sonderurlaube“ möglich macht. Es ist also alles bereit dafür, dass aus dem Märchen tatsächlich Realität wird...

Hat es mit dem Debüt geklappt? Mit welchen Eindrücken im Gepäck kehrt Geremi Perera nach Deutschland zurück? Mehr dazu demnächst bei FuPa...