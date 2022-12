Nationalmannschaften: wo führen die Wege hin? FLF-Frauen mit starkem Jahresbeginn +++ Männer in der Nations League mit nur einer Niederlage +++ U17 bei der EM-Endrunde dabei!

Männer

2022

Zwar gingen die FLF-Herren Ende März in zwei Testspielen gegen Nordirland und in Bosnien als Verlierer vom Platz, was folgte war aber eine sehr gute Nations League-Kampagne, bei der man das Feld nur einmal als Verlierer verließ und hinter der Türkei – der Mannschaft, der man als einziges einmal den Vortritt lassen musste – auf Platz 2 landete. Und eigentlich war sogar mehr drin, hätte man im Heimspiel gegen die Färöer Inseln einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht aus der Hand gegeben.

>> Länderspiele 2022

Die Mannen von Trainer Luc Holtz sind mit elf Punkten aber der beste Gruppenzweite der Liga C und können im Falle einer direkten Qualifikation von der Türkei oder Griechenland für die Europameisterschaft in die Play-Offs nachrücken. Mit elf Punkten aus einer Kampagne hat man zudem einen 27 Jahre alten Rekord gebrochen, abgeschlossen wurde das Kalenderjahr mit zwei Unentschieden gegen Ungarn und Bulgarien – ein zusätzlicher Beweis, dass man auf dem Level der mittelstarken europäischen Mannschaften angekommen ist. Weiterhin ist man seit fünf Spielen in Serie ungeschlagen und wurde zudem von der luxemburgischen Sportpresse als Mannschaft des Jahres gewählt.

Die Zukunft

Dass man all dies ohne manche Stammkräfte und starke Spieler erreichte – Marvin Martins von Austria Wien konnte so z.B. in den beiden abschließenden Freundschaftsspielen nicht mitwirken, Namensvetter Christopher Martins von Spartak Moskau konnte seit Juni nicht mehr für Luxemburg spielen, ebenso Mathias Olesen vom 1.FC Köln,von den Thill-Brüdern nicht zu sprechen – ist umso beachtlicher. Hätte man nun noch einen wahren Knipser im Team, dann wäre eine erstmalige Teilnahme an einer Endrunde von einer EM oder WM keine Utopie mehr.

Doch auch so verdichten sich die Zeichen, dass eine Qualifikation für ein großes Turnier in greifbare Nähe rücken könnte. Trainer Holtz äußerste sich zuletzt vorsichtig in eine solche Richtung: mit Ausnahme von Portugal könnte Luxemburg in der anstehenden EM-Qualifikation im Idealfall mit jedem Gegner mithalten.

Nach seiner Rückkehr von der WM in Katar gab er in einem Interview zu verstehen, dass Marokko interessante Ansätze geliefert hätte, wie man auch gegen Portugal bestehen könnte. Bei einem Fan-Treffen schlug Leandro Barreiro in eine ähnliche Bresche. Dass Holtz sich in Katar auch Abläufe bei einem Großturnier anschauen wollte, sei nur am Rande erwähnt. Natürlich muss in der im März startenden Qualifikation alles passen, möchte man oben mitmischen, unmöglich scheint aber nichts mehr zu sein.

Frauen