Nathanael Thiers wechselt zum ESC Geestemünde

– Foto: Marcel Eichholz

Der ESC Geestemünde hat einen weiteren Neuzugang vermeldet: Nathanael Thiers verstärkt künftig den Kader der Bremerhavener. Der Mittelfeldspieler kommt von der Leher TS und bringt Erfahrung aus der Bremen-Liga mit.

In der vergangenen Saison kam Thiers für die Leher TS in 15 Spielen in der Bremen-Liga zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Damit konnte er sich auf höherem Niveau behaupten und seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Mit seinem Wechsel zum ESC Geestemünde wagt der Spieler den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Die Bremerhavener setzen darauf, dass Thiers mit seiner Spielweise und seiner Erfahrung im Mittelfeld neue Impulse setzen wird.