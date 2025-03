Nasturzi trifft fünffach für Olympia - Flittard holt die Big Points

ESV Olympia Köln – SV Schlebusch II 7:0

ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Marcel Padberg (60. Mats Pilz), Evans Semrekah, Mads Helmke, Max Lubinski (60. Erik Hujer), Jonas Wilde, Lasse Fahl, Ata Karatas (67. Justus Wolfgarten), Kilian De Lange, Mario Fabio Pascal Nasturzi (67. Efe Karatas), Tjard Häusling - Trainer: Victor Eboa

SV Schlebusch II: Patrick Kuske, Philippe Reis, Danny Vogel, Maurice Blum, Jan Piontek, Sebastian Zuther, Erik Holewa, Dominik Foik, Timon Lüllau, Jannik Judt, Yanis Soulemana - Trainer: Alessandro Caligiuri

Tore: 1:0 Mario Fabio Pascal Nasturzi, 2:0 Mario Fabio Pascal Nasturzi (21.), 3:0 Mario Fabio Pascal Nasturzi (32.), 4:0 Jonas Wilde (38.), 5:0 Tjard Häusling (52.), 6:0 Mario Fabio Pascal Nasturzi (60.), 7:0 Mario Fabio Pascal Nasturzi (64.)

Musliov gewinnt das Privatduell mit Geertschuis

Dank zwei gut aufgelegten Angreifern hat der SC Köln Weiler Volkhoven 1948 den FC Pesch II mit 5:2 abgefertigt. Simon Geertschuis brachte die Gastgeber mit zwei Treffern in der Anfangsphase (9./16.) früh auf die Siegerstraße. Die Pescher, für die ein wilder Schlagabtausch in dieser Saison fast schon Normalität ist, kamen durch Tore von Semi Seymen (23.) und Simon Von der Linden (43.) noch vor der Pause zurück. In der Schlussviertelstunde kam dann der große Auftritt von Sinan Musliov. Drei Mal netzte der 19-jährige Stürmer ein (79./89./90.) und verhalf dem Aufsteiger aus Volkhoven so zum letztlich deutlichen Sieg. Seinen bis dato einzigen Saisontreffer hatte Musliov am ersten Spieltag erzielt.