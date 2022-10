Nasse drei Punkte beim SV Lautern

Zum neunten Spieltag in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen ins entfernte Lautern reisen. In einem Spiel bei nasskaltem Wetter konnte sich der Aufsteiger am Ende mit einem knappen 0:1 durchsetzen und ist somit seit nunmehr sechs Spielen in Folge ungeschlagen.

Die erste Viertelstunde der Partie hatte noch keine wirklich nennenswerten Szenen vorzuweisen. Die einzigen Aktionen, die einen Hauch von Torgefahr mit sich brachten, waren zwei Freistöße für die Hausherren, die aber beide kein Problem für SG-Torhüter Felix Häußler darstellten.

Ein erstes Mal stockte den Gästefans dann in der 15. Minute der Atem: Nach einer Ecke von Lautern ließ der Unparteiische einen lauten Pfiff ertönen. Der Großteil der Zuschauer dachte, er würde ein vermeintliches Handspiel von Alex Seitz ahnden und auf den Punkt zeigen, jedoch hatte der Schiedsrichter zuvor ein strafbares Offensivfoul gesehen.

Ab Minute 20 setzte dann mittelstarker Regen ein und auf dem Sportplatz ergaben sich stellenweise Wasserlachen, die für den ein oder anderen Ausrutscher oder auch abbremsenden Ball sorgten. Das alles sollte dem Spiel aber keinen Abbruch tun und die Gäste erarbeiteten sich nun bessere Gelegenheiten. In der 32. Minute wurde dann Fabian Berroth auf links in den Raum geschickt und hatte Platz um zu flanken. Am langen Pfosten sah er den freistehenden Klotzbücher und servierte diesem den Ball präzise auf den rechten Fuß. Klotzbücher ließ keine Zweifel und verwandelte volley in die Maschen zum 0:1.

Wiederum Klotzbücher hatte dann kurz vor der Halbzeit noch die Gelegenheit auf 0:2 zu stellen. Nach einem Gestocher im Strafraum landete der Ball bei Klotzbücher und dieser versuchte sein Glück aus zehn Metern mit der Pike. Der reaktionsschnelle Keeper der Lauterer hatte aber aufgepasst und konnte noch zur Ecke abwehren. Diese brachte anschließend nichts ein und so ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Kabinen.

Auch nach Wiederanpfiff hatte die SG vorerst mehr Spielanteile. In Minute 51 entschloss sich Kapitän Horlacher einen Ausflug in die Offensive zu machen und wurde fast mit einem Treffer belohnt. Berroths butterweiche Flanke fand die Stirn von Horlacher und strich von dort nur haarscharf über die Latte.