Nasaruk trifft in letzter Minute

Dillenburg. Dillenburg. Welch ein Torfestival für die Akteure von Türkgücü Dillenburg und des SV Oberscheld. Beide Teams netzten in der Fußball-B-Liga Dillenburg Sonntag gegen ihre Kontrahenten gleich acht Mal ein und sorgten für Kantersiege. Der SSV Dillenburg setzte sich mit 4:1 gegen Beilstein durch, Ambach und Manderbach trennten sich 1:1. Eine packende Partie sahen die Zuschauer bei der Partie Langenaubach gegen Tringenstein/Oberndorf mit dem glücklicheren Ausgang für Langenaubach.