 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Der Langenaubacher Taygun Turp nimmt den Ball artistisch aus der Luft. Im Hintergrund ahnt Leon Schulewski von der SG Tringenstein/Oberndorf, dass aus dieser Aktion etwas Konstruktives entstehen wird. © Lars Hinter
Nasaruk trifft in letzter Minute

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg verlief nicht jedes Spiel so klar wie in Flammersbach und Haigerseelbach. Tringenstein/Oberndorf und Langenaubach lieferten sich ein enges Match +++

Dillenburg. Dillenburg. Welch ein Torfestival für die Akteure von Türkgücü Dillenburg und des SV Oberscheld. Beide Teams netzten in der Fußball-B-Liga Dillenburg Sonntag gegen ihre Kontrahenten gleich acht Mal ein und sorgten für Kantersiege. Der SSV Dillenburg setzte sich mit 4:1 gegen Beilstein durch, Ambach und Manderbach trennten sich 1:1. Eine packende Partie sahen die Zuschauer bei der Partie Langenaubach gegen Tringenstein/Oberndorf mit dem glücklicheren Ausgang für Langenaubach.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

24.8.2025, 21:56 Uhr
RedaktionAutor