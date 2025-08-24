Nasaruk trifft in letzter Minute

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg verlief nicht jedes Spiel so klar wie in Flammersbach und Haigerseelbach. Tringenstein/Oberndorf und Langenaubach lieferten sich ein enges Match +++
Dillenburg. Dillenburg. Welch ein Torfestival für die Akteure von Türkgücü Dillenburg und des SV Oberscheld. Beide Teams netzten in der Fußball-B-Liga Dillenburg Sonntag gegen ihre Kontrahenten gleich acht Mal ein und sorgten für Kantersiege. Der SSV Dillenburg setzte sich mit 4:1 gegen Beilstein durch, Ambach und Manderbach trennten sich 1:1. Eine packende Partie sahen die Zuschauer bei der Partie Langenaubach gegen Tringenstein/Oberndorf mit dem glücklicheren Ausgang für Langenaubach.