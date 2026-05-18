Nartum/Horstedt feiert Meisterschaft und Rückkehr in die Bezirksliga

– Foto: Thies Meyer

Die SG Nartum/Horstedt kehrt nach drei Jahren in der Frauen-Kreisliga wieder in die Bezirksliga zurück. Bereits am 10. Mai machte die Mannschaft von Trainer Jannis Steenbock die vorzeitige Meisterschaft perfekt. Durch den 1:0-Heimsieg gegen den Heeslinger SC war der Titelgewinn drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen.

Gerade weil eine Saison immer Höhen und Tiefen mit sich bringt, ist die frühe Gewissheit für die SG ein besonderer Moment. Die Mannschaft sieht ihre harte Arbeit bestätigt und will die Spielzeit trotz feststehender Meisterschaft konzentriert beenden. „Jetzt wollen wir die letzten Spiele genießen, aber trotzdem nicht nachlassen, weiter konzentriert auftreten und die Saison ordentlich zu Ende bringen“, betonte Steenbock.

„Die Erleichterung ist natürlich riesengroß. Wir haben über die gesamte Saison hinweg sehr konstant gearbeitet und uns diesen Vorsprung Schritt für Schritt erarbeitet. Dass wir die Meisterschaft bereits so früh klarmachen konnten, ist für die Mannschaft eine großartige Belohnung für den Einsatz der vergangenen Monate. In den letzten beiden Jahren hat es jeweils nur knapp nicht gereicht, umso größer ist jetzt natürlich die Freude darüber, den Titel gewonnen zu haben“, erklärte Steenbock.

Der Weg zum Titel brauchte Zeit. Steenbock übernahm die Mannschaft erst zu dieser Saison, entsprechend mussten sich Trainer und Spielerinnen zunächst finden. „Es war ein sehr langer Weg bis zu diesem Ziel. Zu Beginn der Saison hat man gemerkt, dass Trainer und Spielerinnen sich erst einmal aneinander gewöhnen mussten“, berichtete Steenbock.

Danach entwickelte sich die Mannschaft Schritt für Schritt weiter. Einen Dämpfer gab es in der Hinrunde im Derby gegen den FC Wörpetal, das die SG Nartum/Horstedt mit 0:1 verlor. „Seitdem haben wir kein Spiel mehr verloren und sind als Team noch enger zusammengewachsen, was am Ende sicherlich auch zu unserem Erfolg beigetragen hat“, meinte Steenbock. Das Rückspiel Anfang Mai gewann der Meister dann zu Hause mit 3:0.

Neben der Serie ohne Niederlage prägten auch enge Spiele den Weg zur Meisterschaft. Einige Partien hätten durchaus anders ausgehen können. Die SG blieb jedoch stabil, holte ihre Punkte und zeigte dabei immer wieder große Entschlossenheit, auch wenn spielerisch nicht immer alles perfekt lief.

Mentalität als Grundlage

Besonders stolz ist Steenbock auf die Haltung seiner Spielerinnen. Rückschläge oder schwierige Spiele hätten die Mannschaft nicht aus der Ruhe gebracht. Stattdessen habe das Team weitergearbeitet, füreinander gekämpft und sich als Einheit präsentiert. „Genau diese Mentalität und dieser Zusammenhalt zeichnen die Mannschaft aus und darauf bin ich als Trainer besonders stolz“, hob Steenbock hervor.

Personell soll der erfolgreiche Weg weitergehen. Externe Neuzugänge gibt es aktuell noch nicht. Dafür kehren Spielerinnen aus der Schwangerschaftspause zurück und sorgen für zusätzliche Alternativen. Zudem wird Lisa Höhns ab Sommer nicht mehr in der Jugend beim JFV A/O/B/H/H spielen und ihren Fokus vollständig auf die SG Nartum/Horstedt legen.

Auch zwei Spielerinnen aus der Jugend stoßen zum Mannschaftstraining dazu. Beide sollen die Mannschaft gegebenenfalls bei Spielen unterstützen, zunächst aber noch ein weiteres Jahr in der Jugend spielen.

Chance auf das Double

Nach der Meisterschaft wartet für die SG Nartum/Horstedt noch ein weiterer Höhepunkt. Am 13. Juni kann die Mannschaft den Kreispokaltitel verteidigen. Gegner im Finale ist die SG Sandbostel/Hesedorf/Findorf.

In der Liga gewann Nartum/Horstedt beide Duelle gegen den Finalgegner. Das Hinspiel endete 1:0, das Rückspiel am vergangenen Sonntag 4:0. Dennoch geht Steenbock mit Respekt in das Endspiel. „Unsere Chancen stehen sicherlich nicht schlecht, da wir bereits in der Liga gezeigt haben, dass wir unseren Finalgegner schlagen können. Trotzdem wissen wir genau, dass uns im Finale eine schwere Aufgabe erwartet“, erklärte der Trainer.

Die Mannschaft will nach Meisterschaft und Aufstieg nun auch den Pokal holen. „Nach der Meisterschaft und dem Aufstieg wollen wir nun alles daransetzen, die Saison mit dem Double zu krönen. Ein Pokalsieg wäre der perfekte Abschluss für eine ohnehin schon besondere Saison und genau mit dieser Einstellung werden wir in das Finale gehen“, kündigte Steenbock an.