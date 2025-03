Naoufal Bouakhri ist nicht mehr Trainer beim SuS Buer

Im Sommer des vergangen Jahres feierte der SuS Buer einen historischen Erfolg. Mit einen 4:1-Sieg im entscheidenden Spiel gegen den SC Glandorf II erreichte die erste Mannschaft des SuS Buer nach 19 Jahren wieder den Aufstieg in die Kreisliga. Die vielen Fans waren komplett aus dem Häuschen. Vorstand, Mannschaft und Zuschauer feierten die unerwarteten Erfolg. In der folgenden Kreisliga-Spielzeit machte die Mannschaft zunächst dort weiter, wo sie in der Aufstiegssaison aufgehört hatte. Sie feierte beachtliche Ergebnisse und lag nach Abschluss der Hinserie auf dem achten Platz. Als Trainer war seit 2022 Naoufal Bouakhri zuständig.