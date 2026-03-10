Nanu?! Berliner plötzlich Interimstrainer in der 3. Liga

Der SSV Jahn Regensburg teilte am Dienstag mit, dass Trainer Michael Wimmer den Verein überraschend verlassen hat. Davon profitiert ein Berliner, der nun vorerst die Leitung übernimmt.
Michael Wimmer übernahm im vergangenen Sommer das Traineramt beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg, stabilisierte das Team nach einem Kaderumbruch in der 3. Liga. Am Dienstag teilte der Verein dann überraschend mit, dass Wimmer nicht mehr Teil des SSV ist. Der 45-Jährige hat den Verein gebeten, sich einer neuen Herausforderung stellen zu dürfen. Regensburg hat diesem Wunsch schließlich entsprochen. Wimmer wechselt zu Zweitligist Holstein Kiel, wird dort Co-Trainer unter Tim Walter.
Und beim Jahn? Dort hat nun Munier Raychouni vorerst den Hut auf. Der bisherige Co-Trainer bereitet die Mannschaft ab sofort mit dem bestehenden Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Simon Hecht auf die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Saarbrücken vor.
Raychouni, in Berlin geboren, spielte als Aktiver unter anderem für den BFC Preussen und den CFC Hertha 06. Dort begann er nach seinem Karriereende dann auch die Trainerlaufbahn, arbeitete zunächst als Assistent, später als Cheftrainer. 2018 holte ihn Ersan Parlatan in sein Trainerteam beim Berliner AK. Danach folgte Dirk Kunert. Anschließend war Raychouni Co-Trainer beim FC Carl Zeiss Jena unter Andreas Patz, agierte dann als Cheftrainer bei der U19 der Thüringer, bevor Patz, der inzwischen beim SSV Jahn zum Cheftrainer befördert wurde, Raychouni 2024 nach Regensburg lotste. Patz wurde vor etwa zehn Monaten dann von Michael Wimmer abgelöst, Raychouni blieb Co-Trainer. Nun ist der 39-jährige A-Lizenz-Inhaber erneut interimistisch für die Bayern verantwortlich. Schon in der Vorsaison coachte er die letzten beiden Zweitliga-Spiele vor dem Abstieg.
Derweil befasst sich der Verein im Hintergrund mit der Neubesetzung des Cheftrainerpostens.