Nanu?! Berliner plötzlich Interimstrainer in der 3. Liga Paukenschlag bei Jahn Regensburg von ser · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der SSV Jahn Regensburg teilte am Dienstag mit, dass Trainer Michael Wimmer den Verein überraschend verlassen hat. Davon profitiert ein Berliner, der nun vorerst die Leitung übernimmt.

Michael Wimmer übernahm im vergangenen Sommer das Traineramt beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg, stabilisierte das Team nach einem Kaderumbruch in der 3. Liga. Am Dienstag teilte der Verein dann überraschend mit, dass Wimmer nicht mehr Teil des SSV ist. Der 45-Jährige hat den Verein gebeten, sich einer neuen Herausforderung stellen zu dürfen. Regensburg hat diesem Wunsch schließlich entsprochen. Wimmer wechselt zu Zweitligist Holstein Kiel, wird dort Co-Trainer unter Tim Walter. Und beim Jahn? Dort hat nun Munier Raychouni vorerst den Hut auf. Der bisherige Co-Trainer bereitet die Mannschaft ab sofort mit dem bestehenden Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Simon Hecht auf die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Saarbrücken vor.