Nana Yaw Asare Dompreh kehrt ins Heerenschürli zurück

Der FC Schwamendingen setzt für die kommende Saison auf ein vertrautes Gesicht: Nana Yaw Asare Dompreh kehrt nach seinem erfolgreichen Aufstieg mit dem FC Seefeld II ins Heerenschürli zurück und übernimmt das Traineramt der ersten Mannschaft.
Asare Dompreh ist im Verein bestens bekannt. Bereits in der Vergangenheit war er als Juniorentrainer beim FC Schwamendingen tätig und kennt sowohl das Umfeld als auch die Vereinskultur sehr gut. Nach seinem Erfolg mit dem FC Seefeld hat er sich nun bewusst für die Rückkehr entschieden.
Unterstützt wird er von Simon Suter, der ebenfalls zum FC Schwamendingen zurückkehrt und die Rolle des Assistenztrainers übernimmt. Die beiden bilden seit mehreren Jahren ein eingespieltes Trainerduo und verbindet eine enge sowie erfolgreiche Zusammenarbeit.
Der FC Schwamendingen ist überzeugt, mit Nana Yaw Asare Dompreh und Simon Suter ein eingespieltes Trainerduo gefunden zu haben, das klare Ideen mitbringt, die Strukturen des Vereins bestens kennt und das Umfeld sowie die Werte des FC Schwamendingen lebt.
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