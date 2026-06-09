Namutebi schnappt sich die Krone – Schwaiberger mit Viererpack

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Und die 15 Kästen Erdinger gehen in dieser Bayernliga-Saison an Shatra Namuteb! Die Stürmerin des FC Ingolstadt II zerlegte in dieser Spielzeit die gegnerischen Defensiven Woche für Woche. Alleine im Mai traf die Knipserin achtmal. Glückwunsch zu dieser Leistung und Prost!
Dicht dahinter ist Franziska Schwaiberger vom FC Ruderting. Die 30-Jährige hat in der ganzen Saison mehr als 30 Scorer gesammelt, darunter 20 Tore. Im letzten Spiel schnürte sie sogar einen Viererpack. Verdient hätte Schwaiberger die 15 Kästen Erdinger also auch.
Die Trias der besten Torjägerinnen der Bayernliga wird durch Lena Grabmeier vom TuS Bad Aibling komplettiert. Ihr gelang im Mai ein Doppelpack gegen die Nürnberger. Für den Platz an der Sonne hat es aber nicht gereicht.
1. Shatra Namutebi, FC Ingolstadt 04 II, 21 Tore
2. Franziska Schwaiberger, FC Ruderting: 20 Tore
3. Lena Grabmeier, TUS Bad Aibling: 16 Tore
4. Kiara Kilbey, 1.FFC Hof: 15 Tore
5. Tabea Fisch, FC Ruderting: 12 Tore
5. Emilie Fähnrich, FC Ingolstadt 04 II: 12 Tore
5. Amelie Graupner, 1. FC Nürnberg II: 12 Tore
5. Susanne Stich, TSV Theuern: zwölf Tore
9. Isabell Kastner, 1. FFC Hof: elf Tore
10. Merve Kanter, FC Stern München I: zehn Tore
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Frauen Bayernliga.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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