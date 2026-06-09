Namutebi schnappt sich die Krone – Schwaiberger mit Viererpack

Und die 15 Kästen Erdinger gehen in dieser Bayernliga-Saison an Shatra Namuteb! Die Stürmerin des FC Ingolstadt II zerlegte in dieser Spielzeit die gegnerischen Defensiven Woche für Woche. Alleine im Mai traf die Knipserin achtmal. Glückwunsch zu dieser Leistung und Prost!

Dicht dahinter ist Franziska Schwaiberger vom FC Ruderting. Die 30-Jährige hat in der ganzen Saison mehr als 30 Scorer gesammelt, darunter 20 Tore. Im letzten Spiel schnürte sie sogar einen Viererpack. Verdient hätte Schwaiberger die 15 Kästen Erdinger also auch.