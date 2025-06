Namhaftes Quartett für den TB Uphusen

Der TB Uphusen will schnellstmöglich in die Landesliga Lüneburg zurückkehren. Dafür verstärkt er aktuell seinen Kader mit Akteuren, die reichlich Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball mitbringen.

Schon unter der Woche verkündete der TBU die Verpflichtung von Patrick Hirsch, der beim Kreisrivalen TSV Ottersberg zum Stamm zählte. Nun legten die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Emrah Tavan nach. Dominic Cyriacks kehrt nach einjähriger Pause wieder aufs Spielfeld zurück. Der 26-Jährige durchlief einst den Nachwuchs von Werder Bremen sowie dem Hamburger SV und absolvierte auch einige Regionalliga-Spiele. Ebenso wird der zuletzt für den FC Worpswede II auflaufende Jannik Tölle wieder aktiver. Er stieg in seiner Laufbahn bereits mit dem TSV Ottersberg und Worpswede in die Landesliga auf.

Daniel Block hingegen war zumeist in höheren Gefilden unterwegs, schaffte mit dem FC Oberneuland sogar den Sprung in die Regionalliga. Zuletzt trug er das Trikot des Landesligisten FC Hagen/Uthlede, brachte es aber verletzungsbedingt in der abgelaufenen Spielzeit nur auf 14 Einsätze. In Uphusen genießt er höchstes Ansehen. „Ein defensiver Mittelfeldspieler, dessen Erfahrung sehr wertvoll für uns sein wird. Dass er uns final seine Zusage gegeben hat, freut uns. Denn es haben sich auch andere Vereine stark um ihn bemüht“, so Tavan gegenüber der Kreiszeitung mit Blick auf den Routinier.