Namhafter Zugang und Torjäger bleibt

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir möchten euch unseren zweiten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Er stand, Wort wörtlich am Zaun und fragte ob er mit trainieren kann. Unsere Nummer 35, Dominik Petzsche! Der 2 Meter Mann hat unter anderem schon bei namenhaften Brandenburger Clubs gespielt. Wir freuen uns dass du bei uns gelandet bist. Ein echter Typ mit Charakter!

+++

+++

Moritz bleibt!

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Moritz auch in der kommenden Saison für uns auf Torejagd geht. Er durchlief unsere gesamte Jugend und entwickelte sich in dieser Saison zu einer wichtigen Stammkraft in unserer Offensive, wo er starke 10 Treffer beisteuern kann. Wir sind gespannt auf weitere Erfolge mit ihm!