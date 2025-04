Namhafte Zugänge für den Verbandsligisten

Die Young Boys Reutlingen setzen weiter auf eine Mischung aus Erfahrung und jungem Potenzial für die kommende Saison. Der Verein konnte zwei namhafte Neuzugänge für die Saison 2025/26 verpflichten: Abwehrspieler Marco Digel und Torhüter Martin Welsch. Beide bringen nicht nur die nötige Erfahrung auf dem Platz mit, sondern auch die richtige Einstellung, um die Reutlinger Ambitionen in der Verbandsliga zu unterstützen.

Der 22-jährige Marco Digel wechselt im Sommer zu den Young Boys und wird die Abwehrreihe verstärken. Trotz seines jungen Alters hat er bereits 95 Verbandsligaspiele für den VfL Pfullingen absolviert, wobei die Zahl in der laufenden Saison noch weiter anwachsen wird. Als physisch starker Abwehrspieler wird Digel den Reutlinger Defensivverbund stabilisieren und für mehr Präsenz sorgen. Die Young Boys setzen auf ihn nicht nur als erfahrenen Spieler, sondern auch als jemand, der sich noch weiter entwickeln kann – eine Eigenschaft, die er in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat.

Martin Welsch – Der neue Rückhalt im Tor

Mit Martin Welsch kommt ein erfahrener Torhüter zu den Young Boys. Der 25-Jährige wechselt ebenfalls vom VfL Pfullingen, wo er 119 Verbandsligaspiele sowie 16 Bezirksligaspiele bestritten hat. Trotz seiner noch jungen Jahre hat er sich bereits als stabiler Rückhalt in der Verbandsliga etabliert. Welsch bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Ehrgeiz mit – er will sich in Reutlingen einer neuen Herausforderung stellen und die Nummer eins im Tor der Young Boys werden. Der Verein erhofft sich von ihm eine souveräne Leistung zwischen den Pfosten, die der Mannschaft zusätzliche Sicherheit gibt.