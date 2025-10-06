Nakov hält den TV Bad Grönenbach auf Kurs

Der Ball ist im Kammlacher Netz, Marco Rauh (vorne) jubelt. Kurz vor Schluss gelang dem TV Bad Grönenbach der 2:1-Siegtreffer. – Foto: Siegfried Rebhan

Für eine Nacht war der TV Bad Grönenbach an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Durch den 2:1-Erfolg gegen den bis dato punktgleichen TSV Kammlach sprang der TV auf Platz eins der Allgäuer Kreisliga Nord. Dann aber schlug der FC Heimertingen zurück und ist durch das 4:1 gegen die SG Sontheim/Westerheim weiter der Liga-Primus.



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 200 Fünf Minuten vor dem Ende durften die Kicker des TV Bad Grönenbach jubeln, hatten sie durch den Treffer von Aleks Nakov doch gerade den 2:1-Sieg im Schlagerspiel gegen den TSV Kammlach eingetütet. Aboubacar Kader Diallo hatte in der 13. Minute nach einer Vorlage von Karfala Conde die Grönenbacher in Führung geschossen, nach dem Seitenwechsel schlugen die Kammlacher zurück. Alexander Schlosser sorgte in der 62. Minute für das 1:1. Vieles deutete auf eine Punkteteilung hin, doch dann entschieds Nakovs abgefälschter Schuss die Partie zugunsten der Grönenbacher.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 110 Das Schlusslicht FSV Lamerdingen trotzte dem SV Oberegg ein 1:1 ab. Zunächst lief alles planmäßig. Sebastian Huber sorgte in der 39. Minute mit einem Kopfballtor nach Flanke von Johannes Müller für das 0:1. Doch nur zwei Minuten später glich Dominik Feldhus für Lamerdingen mit einem direkten Freistoß. Im zweiten Abschnitt rannte Oberegg vergeblich an.Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100 Schon zur Pause war alles klar. Der TSV Ottobeuren setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Mindelheim durch. Niklas Tschugg eröffnete in der 10. Minute den Torreigen nach einem Zuspiel von Luca Werner. Nur sieben Minuten später erhöhte Christian Kofler auf 2:0, nachdem Dominik Zuka ihn mustergültig bediente. In der 28. Minute machte Adrian Zuka alles klar, als er nach einer Vorlage von Gregor Mang zum 3:0 traf. In der zweiten Halbzeit musste zwar Ottobeurens Laurenz Werner für 10 Minuten vom Platz, doch Mindelheim konnte die Überzahl nicht nutzen.Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 100 Der Spitzenreiter FC Heimertingen kam gegen die SG Sontheim/Westerheim nie ernsthaft in Gefahr und gewann mit 4:1. Thomas Einsiedler legte in der 8. Minute nach einer präzisen Vorlage von Maximilian Mayer das 1:0 vor. Alexander Kirchmaier unterlief in der 28. Minute ein Eigentor zum 2:0. Trotzdem durfte die SG kurz vor der Halbzeit wieder hoffen, weil Marc-Andre Heiß der Anschlusstreffer gelang. Doch der Spannungsbogen hielt nicht lange. Nach der Pause stellte Marcel Schmid in der 47. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Einsiedler in der Nachspielzeit das 4:1 markierte.Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 100



Der TV Boos konnte dank des 1:0-Erfolgs gegen den TV Woringen die Abstiegszone verlassen. Am Ende einer umkämpften ersten Halbzeit fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Timo Keller verwandelte eine Vorlage von Marco Gröner. Daran sollte sich nichts mehr ändern.Schiedsrichter: Milan Born (Altheim) - Zuschauer: 105



Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 80 Während die Sorgen beim SC Ronsberg größer werden, lässt der TSV Kirchheim dank des 3:1-Erfolgs den verpatzten Saisonstart langsam vergessen. Tim Fleschutz brachte den SCR zwar in der 8. Minute in Führung. Doch die Kirchheimer antworteten schnell: Simon Reichle glich in der 19. Minute nach einer Vorlage von Johannes Freisinger aus. In der zweiten Halbzeit brachte Daniel Geiger Kirchheimer in der 65. Minute in Führung, nachdem Jakob Huber ihn gut in Szene gesetzt hatte. In der 83. Minute verwandelte Geiger einen Elfmeter zum 3:1, nachdem Julius Baur gefoult worden war.Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Robin Egner (Lamerdingen) - Zuschauer: 183 Einen ungefährdeten 3:0-Sieg landete der SV Lachen gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Moritz Notz brachte den SVL in der 18. Minute nach Vorarbeit von Fabian Stahl in Führung. Nur vier Minuten nach der Halbzeit erhöhte Notz auf 2:0. In der 53. Minute legte Julian Ottinger das 3:0 nach, vorbereitet wurde der Treffer von Ralf Kretzschmar.Schiedsrichter: Robin Egner (Lamerdingen) - Zuschauer: 183