Nakos-Bekannter und "echter Neuner": Hellas Schierstein verstärkt sich Zwei weitere Transfers des A-Ligisten von Alexander Knittel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Münker (hinten) wird künftig wieder im Trikot von Hellas Schierstein Tore mit Saki Nakos bejubeln. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Es ist einer der aufsehenerregendsten Wechsel der bisherigen Sommerperiode im Fußballkreis Wiesbaden: Athanasios „Saki“ Nakos zieht es vom SV Wiesbaden zu Hellas Schierstein. Aus Ex-Verbandsligist wird A-Liga. „Er ist unser absoluter Königstransfer und wir sind sehr stolz, einen solchen Spieler nächste Saison im Trikot von Hellas Schierstein zu sehen“, freut sich Trainer Burak Bozbiyik über seinen neuen Schützling.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nakos schoss den SV Wiesbaden in der Saison 2023/24 mit 48 Toren und 30 Assists quasi im Alleingang in die Verbandsliga und ließ zwei weitere starke Spielzeiten folgen. In der abgelaufenen Saison des Abstiegs fiel er verletzungsbedingt lange aus. Jetzt fand seine SVW-Zeit mit einer erneuten Verletzung im Relegations-Spiel (Luxation an zwei Zehen des linken Fußes) ein bitteres Ende. „Wir wollen mit ihm hier eine Erfolgsgeschichte schreiben“, hofft Bozbiyik ungeachtet der Blessur. Helfen soll auch ein alter Nakos-Bekannter.

Gemeinsamer Aufstieg in die Verbandsliga Daniel Münker schließt sich ebenfalls Hellas an. Die beiden feierten in der 2023/24 gemeinsam den Aufstieg in die Verbandsliga. Während Münker in der Defensive die A-Liga-Stürmer zur Verzweiflung bringen soll, hat es Athanasios Nakos künftig vor allem mit Ivan Boras zu tun. Der Stürmer kommt nach erfolgreichen Kreisoberliga-Jahren beim SV Hajduk ans Saareck.