Nakos-Bekannter und "echter Neuner": Hellas Schierstein verstärkt sich

Wiesbaden. Es ist einer der aufsehenerregendsten Wechsel der bisherigen Sommerperiode im Fußballkreis Wiesbaden: Athanasios „Saki“ Nakos zieht es vom SV Wiesbaden zu Hellas Schierstein. Aus Ex-Verbandsligist wird A-Liga. „Er ist unser absoluter Königstransfer und wir sind sehr stolz, einen solchen Spieler nächste Saison im Trikot von Hellas Schierstein zu sehen“, freut sich Trainer Burak Bozbiyik über seinen neuen Schützling.
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Nakos schoss den SV Wiesbaden in der Saison 2023/24 mit 48 Toren und 30 Assists quasi im Alleingang in die Verbandsliga und ließ zwei weitere starke Spielzeiten folgen. In der abgelaufenen Saison des Abstiegs fiel er verletzungsbedingt lange aus. Jetzt fand seine SVW-Zeit mit einer erneuten Verletzung im Relegations-Spiel (Luxation an zwei Zehen des linken Fußes) ein bitteres Ende. „Wir wollen mit ihm hier eine Erfolgsgeschichte schreiben“, hofft Bozbiyik ungeachtet der Blessur. Helfen soll auch ein alter Nakos-Bekannter.
Gemeinsamer Aufstieg in die Verbandsliga
Daniel Münker schließt sich ebenfalls Hellas an. Die beiden feierten in der 2023/24 gemeinsam den Aufstieg in die Verbandsliga. Während Münker in der Defensive die A-Liga-Stürmer zur Verzweiflung bringen soll, hat es Athanasios Nakos künftig vor allem mit Ivan Boras zu tun. Der Stürmer kommt nach erfolgreichen Kreisoberliga-Jahren beim SV Hajduk ans Saareck.
"Endlich einen Neuner"
„Wir haben mit Ivan Boras endlich einen echten Neuner. Er wird für unser Spiel sehr wichtig werden und wir freuen uns auf einen absoluten Vollblutstürmer“, schwärmt Trainer Bozbiyik, der selbst aufgrund einer Verletzung nicht mehr auflaufen wird und nur noch in der Coachingzone dirigiert. „Wir wollen uns definitiv oben etablieren und uns schnellstmöglich irgendwo in Richtung Platz drei bis Platz fünf einpendeln. Wenn wir uns dort oben stabilisiert haben, denken wir mit diesen Verstärkungen schon über den Aufstieg nach. Abgesehen von Tabellenzielen wollen wir einfach schönen Fußball spielen“, so der Trainer, der dabei eine spannende A-Liga erwartet: „Ich sehe die Liga sehr ausgeglichen. Dass jeder jeden schlagen kann, hat man schon gesehen. Meines Erachtens haben einige Teams das Potenzial, den Sprung in die KOL zu schaffen. Mit Munzur und dem VfR kommen außerdem zwei sehr interessante Aufsteiger hoch.“