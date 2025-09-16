Naive Abwehrfehler zeichnen TSV-Niederlage ab ........ 

Gegen die SG Amerdingen/Hohenaltheim machten sich die Schmuttertaler vor dem Anpfiff so ihre Gedanken, wo die Kesseltaler ihre Stärken beziehungsweise ihre Schwächen haben könnten. Warum und wieso ist mit einer simplen Analyse beantwortet, denn beide Teams trafen in ihrer Vereinshistorie noch nie Aufeinander. So gesehen mussten sich die Schwarz-Weißen auf ihre eigenen Stärken konzentrieren, was während den 90 Minuten im eigentlichem Sinne nicht immer ganz gelungen ist. Referee Fatih Darici (Stadtbergen) hatte mit solchen Problemen nichts am Hut, denn seine Aufgabe war, dieses Match ordnungsgemäß über die Runden zu bringen, was ihm nach etlichen Ungereimtheiten (2 Ampel und 8 Gelbe Karten) nur teilweise gelungen ist. .....

Bevor der Anpfiff ertönte würdigte Vize-Spartenleiter Michael Förg mit ein paar passenden Worten, verbunden mit einer Gedenkminute, die Verdienste des plötzlich verstorbenen TSV-Ehrenvorsitzenden Volkmar Geier. Danach versuchten nun die Hausherren mit viel Engagement für klare Verhältnisse zu sorgen, was jedoch schon in der ersten Minute mit einem etwas glücklichem Treffer von Amerdingens Manuel Gast durchkreuzt wurde. Bäumenheim zeigte sich jedoch nicht geschockt und hätte in der 5. Minute durch Andre Lackner fast den Ausgleich erzielt, fand jedoch in Gästekeeper Elias Plohmann seinen Meister. Sieben Minuten später gelang Bäumenheims Leon Utz mit einem direkt verwandelten Eckball der 1:1 Ausgleich, wobei hier die Gästeabwehr kein gutes Bild abgab. Pech hatte dagegen in der 20. Minute der überragendspielende Laurin Bumberger mit einem krachenden Distanzschuss aus rund 35 Metern, der knapp am oberen Dreieck vorbeirauschte. Aber auch die Gäste sparten nicht mit heiklen Strafraumszenen, so zum Beispiel in der 27. Minute, als Amerdingen mit einer Riesen-möglichkeit TSV-Keeper Luca Bügelsteiber prüfte. Auf der Gegenseite verpasste Bäumenheims Luca Utz mit einem Flachschuss knapp sein Ziel (38.). Drei Minuten später musste wiederum Schlussmann Bügelsteiber bei einem Distanzschuss voll auf der Hut sein, und wehrte diesen mit einer Glanzparade zur Ecke ab. Nach dem Wiederanpfiff kam Kevin Bumberger, und fügte sich gleich mit einem Flachschuss aus zirka 18 Metern gut ein. Die Utz-Truppe blieb weiter am Drücker und kreierte nun einige fadenscheinige Möglichkeiten, die jedoch allesamt an der aufmerksamen Gästeabwehr verpufften. Plötzlich und etwas unverständlich riss so gegen Mitte der zweiten Hälfte bei den Schmuttertalern nun der Faden und luden quasi die Gäste zu Konterchancen ein. So in der 89. Minute, als nach einem Freistoß für die Heimelf komischerweise die Amerdinger durch ihre Sturmspitze Manuel Gast zum vorentscheidenden 1:2 kamen! Nunja, wie es im Fußball halt so ist, Bäumenheim versuchte nun mit der Brechstange zum Ausgleich zu kommen, doch nach einer Fehlerkette in der TSV-Abwehr bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Benedikt Mühlbacher sicher zum 1:3 Endstand verwandelte. Somit mussten die Schwarz-Weißen eine Niederlage hinnehmen, die im Prinzip bei etwas mehr Konzentration beziehungsweise Cleverness vermeidbar gewesen wäre!

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim