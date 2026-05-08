Naiv gedacht?! Plötzlich stellt sich die Aufstiegsfrage... In der Landesklasse 2 des Thüringer Fußballs hat sich eine außergewöhnliche Konstellation entwickelt. Durch den überraschenden Aufstiegsverzicht der drei bestplatzierten Teams – dem BSV Eintracht Sondershausen, dem SV Empor Walschleben und dem SV Germania 1921 Wüstheuterode – verschiebt sich die sportliche Bedeutung der Tabelle deutlich. von André Hofmann · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Sömmerda gegen Kölleda - seit Jahren ein Derby in der Landesklasse 2. Nun haben beide Teams sogar eine Thüringenliga-Option, aber wollen sie diese?! – Foto: © Thomas Geißler

Wie bereits in der Landesklasse 3 (FuPa Thüringen berichtete) entsteht damit eine besondere Situation: Der eigentlich vierte Tabellenplatz wird plötzlich zum entscheidenden und einzigen möglichen Aufstiegsrang in die Thüringenliga. Davon betroffen sind vor allem der FC Borntal Erfurt, der FSV 06 Kölleda und der FSV Sömmerda, die nun unerwartet in eine Aufstiegsdiskussion geraten, mit der im Saisonverlauf kaum jemand gerechnet hatte.

FC Borntal Erfurt: Überraschung und sportlicher Anspruch Beim FC Borntal Erfurt zeigt sich Trainer Sören Freytag überrascht über die Entwicklung: „Wir waren sehr überrascht über die Nichtmeldung der ersten drei Teams. Für uns gab es nie die Überlegung, überhaupt aufzusteigen – wir sind einfach davon ausgegangen, dass der Tabellenerste auch aufsteigen wird. Vielleicht war unser Denken hier ein wenig naiv.“ Gleichzeitig betont er die sportliche Verantwortung in der Schlussphase der Saison: „Fakt ist, dass wir ein schweres Restprogramm haben, unter anderem gegen drei potenzielle Abstiegskandidaten, und uns sportlich nichts nachsagen lassen wollen.“ Eine Entscheidung über den weiteren Weg steht noch aus: „Wir werden uns zeitnah mit dem Vorstand abstimmen und über den weiteren Weg beraten.“

Weil Wüstheuterode (rot) den Aufstiegsverzicht erklärte, könnte der FC Borntal "nachrutschen". – Foto: © Rocco Menger

FSV 06 Kölleda: Kein Aufstiegsziel und strukturelle Grenzen Auch beim FSV 06 Kölleda war die Situation nicht eingeplant. Sportlicher Leiter Carsten Rößler beschreibt eine Mischung aus Überraschung und organisatorischen Versäumnissen: „Als die Aufforderung kam, waren wir noch auf dem siebten Platz – die Meldung ist da einfach untergegangen. Keiner hat gedacht, dass die ersten drei auf den Aufstieg verzichten.“