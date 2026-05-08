Naiv gedacht?! Plötzlich stellt sich die Aufstiegsfrage...

Wie bereits in der Landesklasse 3 (FuPa Thüringen berichtete) entsteht damit eine besondere Situation: Der eigentlich vierte Tabellenplatz wird plötzlich zum entscheidenden und einzigen möglichen Aufstiegsrang in die Thüringenliga.
Davon betroffen sind vor allem der FC Borntal Erfurt, der FSV 06 Kölleda und der FSV Sömmerda, die nun unerwartet in eine Aufstiegsdiskussion geraten, mit der im Saisonverlauf kaum jemand gerechnet hatte.
Beim FC Borntal Erfurt zeigt sich Trainer Sören Freytag überrascht über die Entwicklung: „Wir waren sehr überrascht über die Nichtmeldung der ersten drei Teams. Für uns gab es nie die Überlegung, überhaupt aufzusteigen – wir sind einfach davon ausgegangen, dass der Tabellenerste auch aufsteigen wird. Vielleicht war unser Denken hier ein wenig naiv.“
Gleichzeitig betont er die sportliche Verantwortung in der Schlussphase der Saison: „Fakt ist, dass wir ein schweres Restprogramm haben, unter anderem gegen drei potenzielle Abstiegskandidaten, und uns sportlich nichts nachsagen lassen wollen.“ Eine Entscheidung über den weiteren Weg steht noch aus: „Wir werden uns zeitnah mit dem Vorstand abstimmen und über den weiteren Weg beraten.“
Auch beim FSV 06 Kölleda war die Situation nicht eingeplant. Sportlicher Leiter Carsten Rößler beschreibt eine Mischung aus Überraschung und organisatorischen Versäumnissen: „Als die Aufforderung kam, waren wir noch auf dem siebten Platz – die Meldung ist da einfach untergegangen. Keiner hat gedacht, dass die ersten drei auf den Aufstieg verzichten.“
Grundsätzlich sieht sich der Verein aktuell nicht in der Lage für die höhere Spielklasse: „Wir haben aktuell nicht die Ambitionen aufzusteigen – das Team ist noch nicht reif genug und die finanziellen Mittel fehlen. Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt.“
Dennoch musste der Verein reagieren: „Wir haben unseren Verzicht jetzt erklärt und werden ihn gegebenenfalls auch unter Auflagen durchsetzen. Schon krass, was aktuell passiert – die Verbandsliga scheint für kleinere Vereine einfach uninteressant zu sein.“ Zudem könnte auch eine verspätete Nachmeldung noch zu Konsequenzen führen.
Beim FSV Sömmerda hält man sich bewusst zurück und richtet den Blick auf die kommenden Spiele. Trainer Kevin Floßmann stellt klar: „Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem Spiel gegen Großrudestedt. Dieses Spiel wollen wir wieder bestmöglich gestalten und natürlich als Gewinner vom Platz gehen.“
Auch die möglichen Szenarien seien intern zwar besprochen worden, jedoch ohne endgültige Entscheidung: „Intern haben wir die jeweiligen Szenarien besprochen und haben für uns, zum aktuellen Zeitpunkt, die beste Lösung gefunden. Welche Situation sich zum letzten Spieltag ergibt, bleibt abzuwarten.“
Damit entsteht in der Landesklasse 2 eine ungewöhnliche sportliche Situation: Ein ursprünglich nicht vorgesehener Aufstiegsrang rückt plötzlich in den Mittelpunkt der Saisonentscheidung. FC Borntal Erfurt, FSV 06 Kölleda und FSV Sömmerda stehen nun vor der Frage, ob sie den möglichen Schritt in die Thüringenliga überhaupt gehen können oder wollen – zwischen sportlichem Anspruch, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und organisatorischer Realität.