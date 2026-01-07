Naifi wird herangeführt, Sonnenberg pausiert 1.FCSaarbrücken: Heute Test gegen Chiclana Verlinkte Inhalte 3. Liga

Während Amine Naifi im Trainingslager in Spanien an das Team herangeführt wird, muss Sven Sonnenberg im heutigen Test gegen Chiclana pausieren

Sonnenberg muss vorerst pausieren Sven Sonnenberg istr im Trainingslager im Training umgeknickt und hat sich dabei eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Aus diesem Grund steht der Abwehrspieler für das anstehende Testspiel nicht zur Verfügung. Die Dauer seines Ausfalls kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden.

Wir wünschen Sven eine schnelle Genesung.Amine Naifi wird schrittweise herangeführt Amine Naifi ist Teil des Wintertrainingslagers des 1. FC Saarbrücken. Der Offensivspieler hatte sich in der Hinrunde 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet seitdem an seinem Comeback.