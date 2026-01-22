Mit vollem Elan sind die Akteure des Landesliga-Spitzenreiters SpVgg Landshut in die Vorbereitung gestartet – Foto: Norbert Herrmann

Nahezu täglich Einheiten: "Spiele" wappnet sich für Mission Aufstieg Der Tabellenführer der Landesliga Mitte will in den 13 noch zu absolvierenden Partien nichts dem Zufall überlassen

Mit viel Tatendrang nahm Landesliga-Spitzenreiter SpVgg Landshut am Dienstagabend auf dem Kunstrasenplatz die Vorbereitungen für sein Frühjahrs-Restprogramm in Angriff. Alle Akteure präsentierten sich nach bereits vorher absolvierten Fitnesseinheiten in guter körperlicher Verfassung. Erstmals mit dabei war Winter-Neuzugang Johannes Böhm vom Ligarivalen SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der sich im Kreise der Schwarz-Weißen sichtlich wohl fühlte und wie seine Teamkollegen mit Ehrgeiz zur Sache ging. Im Einsatz befanden sich zudem vier Akteure der Landesliga- A-Junioren.

Zur Winterpause verlassen haben die "Spiele“ Marcel Müller (FC Dingolfing), Kilian Maul (FC Ergolding) und Noa Heininger (TV Schierling). Für den aktuellen Mannschaftskader um Spielertrainer Sebastian Maier gilt es jetzt, sich als klarer Tabellenführer keinesfalls auf dem Polster des Achtpunktevorsprungs auszuruhen. Vielmehr arbeiten der Ex-Profi zusammen mit seinem Bruder Johannes und Max Zischler als Assistenten daran, nahtlos an die gute Form der Herbstrunde anzuknüpfen. Unterstützt wird das Übungsleitergespann von Johannes Huber, der weiterhin gezielt die Torhüter trimmt.







"Wir sind zwar glücklich über unser Punktepolster, haben aber noch 13 teils schwere Spiele vor uns. Somit ist aktuell eigentlich noch gar nichts erreicht“, mahnt Sportleiter Max Maier vor jeglichem Schlendrian. Einschließlich der zu bestreitenden Testpartien stehen die SVL-Kicker ab sofort nahezu täglich auf dem Trainingsplatz und der Schweiß dürfte reichlich fließen. Das erste Pflichtspiel steigt am Samstag, den 21. Februar um 15 Uhr am Hammerbach im Rahmen der Qualifikation um den Bayerischen Totopokal gegen den Südost-Landesligisten TSV Wasserburg. Der Wiederauftakt in der Liga erfolgt am 1. März um 14 Uhr beim Aufsteiger FC Teisbach, bevor am Samstag, den 7. März um 14 Uhr zuhause der Nachbarschlager gegen den FC Dingolfing über die Bühne geht.







Das Programm der Testspiele:

Samstag, 24.1., 14 Uhr in Straubing-Peterswöhrd SpVgg Hankofen-Hailing (Regionalliga) – SpVgg Landshut, Samstag, 31. 1,.15 Uhr SV Fortuna Regensburg (Bayernliga Nord) – SpVgg Landshut, Samstag, 14.2., 12 Uhr FC Deisenhofen (Bayernliga Süd) – SpVgg Landshut und Sonntag, 15.2., 12 Uhr SpVgg Landshut – SpVgg Altenerding (Bezirksliga Oberbayern Nord).