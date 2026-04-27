"Nahezu perfekte erste Halbzeit" sorgt für Fallersleben-Sieg beim TSC

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat sich beim TSC Vahdet Braunschweig mit 5:2 durchgesetzt und dabei vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt. Sportdirektor Tom Daedelow sprach von „einer nahezu perfekten ersten Halbzeit“, in der seine Mannschaft früh die Weichen stellte.

Durch einen Doppelpack von Jonas Kübler (24., 30.) sowie Treffer von Simon-Marcel Westphal (31.) und Lennox Binder (39.) zog Fallersleben bereits vor der Pause auf 4:0 davon und bog früh auf die Siegerstraße ab.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch kurzzeitig. „Wir waren im zweiten Durchgang leider wie ausgewechselt. Das darf uns nach einer 4:0 Halbzeitführung nicht passieren“, erklärte Daedelow. Vahdet verkürzte durch Salih Ayaz (51.) und Justin Eilers (60.) auf 2:4 und brachte die Gäste noch einmal unter Druck. In dieser Phase konnten die Gäste auf keinen starken Rückhalt bauen: „Unser Keeper Niklas Wienhold hat uns nachdem 2:4 im Spiel gehalten“, betonte Daedelow.