„Nahe an der Wettkampfhärte“: VfB Forstinning mit erster Pleite seit Sommer

FB Test Forstinning (rot) von links Omer Berbic , Nico Weismor , Victor Bezerra do Nascimento , Hauke Knobloch vs Kirchheim – Foto: Sro

Hohes Tempo, aber nicht fehlerfrei: Der VfB Forstinning unterliegt dem Kirchheimer SC mit 3:4. Für die Lösch-Elf ist es die erste Pleite seit langer Zeit.

Ein ungewohntes Gefühl für die VfBler, auch wenn Lösch die Pleite nicht überbewertete. „Es war ein guter Testgegner, zudem steht die Mannschaft von Steven Toy schon voll im Saft.“ Kirchheim wird kommendes Wochenende sein erstes Pflichtspiel im Totopokal gegen Ortsrivale Dornach bestreiten.

Die erste Niederlage in der Vorbereitung musste der VfB Forstinning im Vergleich mit dem Landesligisten Kirchheimer SC einstecken. Nach einem sehr abwechslungsreichen Spielverlauf unterlag der Fußball-Bezirksligist mit 3:4. „Fun-Fact am Rande: Das war unsere erste Niederlage seit dem ersten Vorbereitungsspiel im Sommer“, merkte Trainer Gery Lösch an. Bei seinem Debüt an der Außenlinie hatte der VfB mit 0:1 gegen die SpVgg Kammerberg verloren.

Dem VfB fehlten einige Akteure

Vor allem die erste Hälfte geriet dem VfB mehr als ordentlich, nach zwei verwandelten Strafstößen von Eren Emirgan und Daniele Ciarlesi führte die Heimelf mit 2:0 (21., 36.). „Wir haben die Fehler von Kirchheim gut ausgenutzt und das Tempo hochgehalten. Die Führung zur Halbzeit war verdient“, lobte Lösch die ersten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel legte aber der KSC dank seiner Qualitätsbreite nach, während dem VfB noch einige Akteure fehlten. Etwas ohne Not gab der VfB das Spiel dann aus der Hand durch einen Fehler zum 2:2 von Jan Köhler (55.) und einem unnötigen Elfmeter zum 2:3 durch Roman Prokoph (74.). Den Anschluss zum 2:1 hatte zuvor Korbinian Vollmann (50.) geschafft.

Forstinning kam dann noch einmal durch Emirgan (78.) zurück, am Ende siegte der Gast aber doch noch mit dem 3:4 von Sami Benrabh (84.). „Es war ein sehr intensiver Test, wir sind schon nahe an die Wettkampfhärte ran gekommen“, fasste Lösch die Partie zusammen.