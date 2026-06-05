Nahe: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Nahe. Die reguläre Saison ist im Gebiet Nahe beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.
Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Nahe gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Birkenfeld, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach, Hinspiel
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Samstag
Aufstiegsspiele zur Oberliga RPS, Spiel 1
Entscheidungsspiel zum Abstieg Landesliga West/Ost (in Mehlingen)
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Rückspiel
Relegation zur Landesliga West, Hinspiel
Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Rückspiel
Entscheidungsspiel der Vorletzten, B-Klasse Birkenfeld (in Breitenthal)
Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 1
Relegation zur Verbandsliga, Hinspiel
Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 2
Relegation zur A-Klasse Birkenfeld, Rückspiel
Aufstiegsspiele Oberliga RPS, Spiel 2
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Landesliga West, Rückspiel
Bezirksliga-Klassenerhalt Entscheidungsrunde, Finale (in Winnweiler)
Bezirksliga-Klassenerhalt Entscheidungsrunde, Spiel um Platz 3 (in Göllheim)
Relegation zur Verbandsliga, Rückspiel
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2
Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 3
Relegation zur Landesliga West, Entscheidungsspiel (in Baumholder)
Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Entscheidungsspiel (in Guldental)
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.