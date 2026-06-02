Nahe: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Nahe. Die reguläre Saison ist im Gebiet Nahe beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.
Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Nahe gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Birkenfeld, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach, Hinspiel
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Samstag
Aufstiegsspiele zur Oberliga RPS, Spiel 1
Entscheidungsspiel zum Abstieg Landesliga West/Ost (in Mehlingen)
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Rückspiel
Relegation zur Landesliga West, Hinspiel
Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Rückspiel
Entscheidungsspiel der Vorletzten, B-Klasse Birkenfeld (in Breitenthal)
Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 1
Relegation zur Verbandsliga, Hinspiel
Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 2
Relegation zur A-Klasse Birkenfeld, Rückspiel
Aufstiegsspiele Oberliga RPS, Spiel 2
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Landesliga West, Rückspiel
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Relegation zur Verbandsliga, Rückspiel
Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 3
Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Entscheidungsspiel (in Guldental)
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.