 2026-06-02T03:22:52.672Z

Relegation

Nahe: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Buhlenberg steigt in die Bezirksliga auf.
Der SV Buhlenberg steigt in die Bezirksliga auf. – Foto: Sebastian Bohr

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Oberliga-Relegation
Relegation A BIR
Entsch. B BIR Vorl.
Relegation BL Nahe
Entsch. LL O Meister

Nahe. Die reguläre Saison ist im Gebiet Nahe beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Nahe gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Mittwoch, 27. Mai

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Hinspiel

Mi., 27.05.2026, 19:00 Uhr
SV Buhlenberg
SV BuhlenbergSV Buhlenberg
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
4
2
Abpfiff

Donnerstag, 28. Mai

Aufstiegsspiele zur A-Klasse Birkenfeld, Hinspiel

Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach, Hinspiel

Do., 28.05.2026, 19:30 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
3
0

Freitag, 29. Mai

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 30. Mai

Samstag

Aufstiegsspiele zur Oberliga RPS, Spiel 1

Sa., 30.05.2026, 17:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
FSV Jägersburg
FSV JägersburgJägersburg
5
0
Abpfiff

Entscheidungsspiel zum Abstieg Landesliga West/Ost (in Mehlingen)

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
DJK SV Phönix Schifferstadt
DJK SV Phönix SchifferstadtSchifferst.
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach
6
n.E.
8
Abpfiff

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Rückspiel

Sa., 30.05.2026, 17:00 Uhr
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
SV Buhlenberg
SV BuhlenbergSV Buhlenberg
0
2

Sonntag, 31. Mai

Relegation zur Landesliga West, Hinspiel

So., 31.05.2026, 14:30 Uhr
1. FCK Portugiese
1. FCK PortugiesePortugiese III
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1
5
Abpfiff

Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Rückspiel

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
6
3

Entscheidungsspiel der Vorletzten, B-Klasse Birkenfeld (in Breitenthal)

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TV Grumbach
TV GrumbachGrumbach
SV Nohen
SV NohenSV Nohen
2
n.V.
3
Abpfiff

Montag, 1. Juni

Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 1

Gestern, 19:00 Uhr
SV Katzweiler
SV KatzweilerKatzweiler
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
2
Abpfiff

Dienstag, 2. Juni

Relegation zur Verbandsliga, Hinspiel

Heute, 19:00 Uhr
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SG Meisenheim/Desloch/JeckenbachSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
19:00live

Bezirksliga-Abstiegsrunde, Halbfinale 2

Heute, 19:45 Uhr
Ludwigshafener SC
Ludwigshafener SCL'hafener SC
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
19:45live

Relegation zur A-Klasse Birkenfeld, Rückspiel

Heute, 19:00 Uhr
TuS Niederbrombach
TuS NiederbrombachTuS Niederb.
Spvgg. Teufelsfels
Spvgg. TeufelsfelsSpvgg. Teufelsfels
19:00

Mittwoch, 3. Juni

Aufstiegsspiele Oberliga RPS, Spiel 2

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Jägersburg
FSV JägersburgJägersburg
SV Rot-Weiss Wittlich
SV Rot-Weiss WittlichRW Wittlich
19:30live

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Relegation zur Landesliga West, Rückspiel

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1. FCK Portugiese
1. FCK PortugiesePortugiese III
15:00

Freitag, 5. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 6. Juni

Relegation zur Verbandsliga, Rückspiel

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SG Meisenheim/Desloch/JeckenbachSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach
SV 1950 Büchelberg
SV 1950 BüchelbergBüchelberg
15:00live

Sonntag, 7. Juni

Relegation zur Oberliga RPS, Spiel 3

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiss Wittlich
SV Rot-Weiss WittlichRW Wittlich
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:00

Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Entscheidungsspiel (in Guldental)

So., 07.06.2026, 17:00 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
17:00live

Montag, 8. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Dienstag, 9. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Mittwoch, 10. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Donnerstag, 11. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Freitag, 12. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 13. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Sonntag, 14. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.