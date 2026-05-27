Nahe: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Nahe. Die reguläre Saison ist im Gebiet Nahe beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.
Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Nahe gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Birkenfeld, Hinspiel
Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach, Hinspiel
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Entscheidungsspiel zum Abstieg Landesliga West/Ost (in Mehlingen)
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Rückspiel
Relegation zur Landesliga West, Hinspiel
SC Idar-Oberstein II - Portuguesa KL/SV Nanz-Dietschweiler
Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Rückspiel
Entscheidungsspiel der Vorletzten, B-Klasse Birkenfeld (in Breitenthal)
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Relegation zur Verbandsliga, Hinspiel
Vertreter Landesliga Ost vs. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied
Relegation zur A-Klasse Birkenfeld, Rückspiel
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Landesliga West, Rückspiel
Portuguesa KL/Nanz-Dietschweiler - SC Idar-Oberstein II
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Relegation zur Verbandsliga, Rückspiel
SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - Vertreter Ost
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.
Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.