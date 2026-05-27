 2026-05-15T09:36:57.455Z

Relegation

Nahe: Alle Relegations- und Entscheidungsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der VfL Simmertal könnte den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen.
Der VfL Simmertal könnte den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

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Nahe. Die reguläre Saison ist im Gebiet Nahe beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern.

Von der Regionalliga bis zur C-Klasse: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegations- und Entscheidungsspiele, die im Kreis Nahe gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Mittwoch, 27. Mai

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Hinspiel

Heute, 19:00 Uhr
SV Buhlenberg
SV BuhlenbergSV Buhlenberg
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
19:00

Donnerstag, 28. Mai

Aufstiegsspiele zur A-Klasse Birkenfeld, Hinspiel

Morgen, 19:00 Uhr
Spvgg. Teufelsfels
Spvgg. TeufelsfelsSpvgg. Teufelsfels
TuS Niederbrombach
TuS NiederbrombachTuS Niederb.
19:00
.

Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach, Hinspiel

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
19:30live

Freitag, 29. Mai

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 30. Mai

Entscheidungsspiel zum Abstieg Landesliga West/Ost (in Mehlingen)

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
DJK SV Phönix Schifferstadt
DJK SV Phönix SchifferstadtSchifferst.
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach
16:00

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga Nahe, Rückspiel

Sa., 30.05.2026, 17:00 Uhr
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
SV Buhlenberg
SV BuhlenbergSV Buhlenberg
17:00

Sonntag, 31. Mai

Relegation zur Landesliga West, Hinspiel

SC Idar-Oberstein II - Portuguesa KL/SV Nanz-Dietschweiler

Relegation zur A-Klasse Bad Kreuznach, Rückspiel

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
15:00live

Entscheidungsspiel der Vorletzten, B-Klasse Birkenfeld (in Breitenthal)

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TV Grumbach
TV GrumbachGrumbach
SV Nohen
SV NohenSV Nohen
15:00

Montag, 1. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Dienstag, 2. Juni

Relegation zur Verbandsliga, Hinspiel

Vertreter Landesliga Ost vs. SG Meisenheim/Desloch/Lauschied

Relegation zur A-Klasse Birkenfeld, Rückspiel

Di., 02.06.2026, 19:00 Uhr
TuS Niederbrombach
TuS NiederbrombachTuS Niederb.
Spvgg. Teufelsfels
Spvgg. TeufelsfelsSpvgg. Teufelsfels
19:00

Mittwoch, 3. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 00:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
00:00live

Relegation zur Landesliga West, Rückspiel

Portuguesa KL/Nanz-Dietschweiler - SC Idar-Oberstein II

Freitag, 5. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 6. Juni

Relegation zur Verbandsliga, Rückspiel

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - Vertreter Ost

Sonntag, 7. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Montag, 8. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Dienstag, 9. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Mittwoch, 10. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Donnerstag, 11. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Freitag, 12. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Samstag, 13. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.

Sonntag, 14. Juni

Bislang noch kein Spiel offiziell angesetzt.