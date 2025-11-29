Nah dran am Punkt beim FCK

Nach dem Punkt bei Eintracht Frankfurt stand das U17-Team des 1. FC Saarbrücken drei Tage später auch beim 1. FC Kaiserslautern vor einer Überraschung, musste sich dann aber trotz tollem Kapmpf mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Den Pfälzern wurde auf ihrem Rasenplatz im NLZ Fröhnerhof in Mehlicngen nach 33 Minuten ein schmeichelhafter Strafstoß zugesprochen, den Hamza Ohren verwandelte. In der 67. Minute unterlief Hannes Zapp ein Eigentor, so dass die Malstatter mit einem Gleichstand in die Schlussphase des Spiels gingen. Drei Minuten vor Spielende war es dann Gionathan Ben Arcuri, der mit seinem späten Treffer dafür sorgte, dass die Punkte in der Pfalz blieben. "Wir haben wie am Mittwoch am Riederwald wieder eine tolle Leistung gebracht, es hätte uns wohl niemand zugetraut, dass wir drei Minuten vor dem Ende einen Gleichstand haben und in der Schlussphase noch am Punktgewinn dran waren. Man hat aber bei einigen am ende der englischen Woche auch den Kräfteverschleiß angemerkt, trotz der Niederlage können wir stolz auf diese Woche zurückblicken", sagte Trainer Sven Borgard nach dem Spiel. Das FCK-Team bleibt Dritter, die Blau-Schwarzen sind weiter Fünfter.